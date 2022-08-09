Silahla birbirlerini yaralayıp, hastaneye kendi araçlarıyla gittiler - Son Dakika
Üye Girişi

Silahla birbirlerini yaralayıp, hastaneye kendi araçlarıyla gittiler

09.08.2022 00:36
Silahla birbirlerini yaralayıp, hastaneye kendi araçlarıyla gittiler

KASTAMONU'nun Taşköprü ilçesinde, tartışma sonrası birbirlerine ateş açan 2 kişi yaralandı.

KASTAMONU'nun Taşköprü ilçesinde, tartışma sonrası birbirlerine ateş açan 2 kişi yaralandı. İki yaralı da hastaneye kendi araçlarıyla gitti.

Olay, akşam saatlerinde Taşköprü ilçesi Mustafa Sıtkı Erkek Caddesi üzerinde meydana geldi. İddiaya göre, Ş.A. ile C.K. arasında çıkan tartışma, kısa sürede silahlı kavgaya dönüştü. Birbirlerine ateş açan iki kişi de yaralandı. Kendi araçları ile Taşköprü Devlet Hastanesi'ne giden Ş.A. ile C.K., buradaki ilk müdahalenin ardından Kastamonu Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edildi. Olayla ilgili başlatılan inceleme sürdürülüyor.


YORUMLAR
500
Kastamonu'da silahlı kavga: 2 yaralı Kastamonu'da silahlı kavga: 2 yaralı Trafik kazasında yaralanan şoför tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti Trafik kazasında yaralanan şoför tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti Taşköprü'de bin 500 kişiye aşure ikram edildi Taşköprü'de bin 500 kişiye aşure ikram edildi
Kaynak: DHA

Mustafa Sıtkı, Kastamonu, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Silahla birbirlerini yaralayıp, hastaneye kendi araçlarıyla gittiler - Son Dakika

Bu haber Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı Demirören Haber Ajansı kurumudur.

Son Dakika
00:29 Fenerbahçe'nin yeni transferi Gustavo Henrique'nin Ümraniyespor maçında yaptığı hareket taraftarı çıldırttı
00:22 Pençe Kilit bölgesinden acı haber geldi! Uzman Çavuş Halil Koç şehit oldu
00:01 Baba ve oğlunun görülmemiş dans figürleri sosyal medyada ilgi gördü
23:56 6 gollü nefes kesen mücadele! Fenerbahçe ilk haftada ligin yeni takımı Ümraniyespor'a takıldı
23:51 Gazeteciye saldıran Cemal Enginyurt, Demokrat Parti'den ihraç mı ediliyor? Gültekin Uysal açıkladı
23:47 Rusya'yı kızdıracak gelişme! ABD'den Ukrayna'ya 1 milyar dolarlık silah ve mühimmat yardımı yapılacak
23:16 Galatasaray'ın yeni yıldızları Mertens ve Torreira'nın arasında gülümseten "kebap" diyaloğu
23:03 Güzel oyuncu Mine Tugay'ın derin göğüs dekolteli pozu hayran bıraktı
22:31 Fenerbahçeli Valencia'nın rakibine yaptığı hareket sonrası hakemin verdiği karar sosyal medyayı karıştırdı
22:22 Edirne Belediye Başkanı'ndan CHP lideri Kılıçdaroğlu'na sürpriz: Sayın Cumhurbaşkanım
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 9.08.2022 00:47:18. #1.11#
SON DAKİKA: Silahla birbirlerini yaralayıp, hastaneye kendi araçlarıyla gittiler - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement