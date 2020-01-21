Silahla boynundan vuruldu - Son Dakika
Son Dakika 3. Sayfa Silahla boynundan vuruldu - Son Dakika

Silahla boynundan vuruldu

7 saat önce

Zonguldak'ın Ereğli ilçesi Gülüç beldesinde bir kişi silahla boynundan vuruldu.

Silahla boynundan vuruldu, System.String[]

Zonguldak'ın Ereğli ilçesi Gülüç beldesinde bir kişi silahla boynundan vuruldu.


Edinilen bilgiye göre, olay, Gülüç beldesi, Örencik Mahallesi'nde bir petrol ofisinde gerçekleşti. İddiaya göre, petrol istasyonunda Ogün B.(24) ile tartışan F.Ö. yanında getirdiği tabanca ile Ogün B.'yi boynundan vurdu. Vatandaşların haber vermesi üzerine olay yerine gelen 112 sağlık ekipleri yaralıya ilk müdahaleyi yaptıktan sonra ilçedeki özel bir hastaneye kaldırdı. Hastanedeki tedavisinin ardından Ogün B. Bolu İzzet Baysal Hastanesi'ne sevk edildi. Ogün B. sevk edilirken olay yerinde ki gazetecilere "boynundan vuruldu ama ölmedi diye yazın" dedi. Polis ekipleri olayla ilgili soruşturma başlatırken, F.Ö.'yü gözaltına aldı. - ZONGULDAK

Zonguldak, Gülüç, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 21.01.2020 01:32 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Son Dakika

Asker olan Çağatay Ulusoy'un kamuflajlı fotoğrafı ortaya çıktı
Erkeklerde sperm üretimini, kadınlarda yumurta sayısını azaltıyor! Alışveriş fişleriyle ilgili korkutan uyarı Tuğba öğretmenin erkek arkadaşı: Bir gece önce telefonunun şifrelerini yolladı Kırklarelispor, Ziraat Türkiye Kupası'nda tarih yazıyor

Son Dakika Haberleri

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 21.01.2020 20:37:55. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Silahla boynundan vuruldu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]