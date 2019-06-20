Silahla çocuğu yaralayan şüpheli tutuklandı
58 dakika önce
Gaziantep'in Şehitkamil ilçesinde silahla sokakta rastgele ateş ederek bir çocuğun yaralanmasına neden olan şüpheli tutuklandı.
Gaziantep
Haber Yayın Tarihi : 20.06.2019 09:37 Kaynak: AA
'in Şehitkamil
ilçesinde silahla sokakta rastgele ateş ederek bir çocuğun yaralanmasına neden olan şüpheli tutuklandı.
Kayaönü Mahallesi'nde silahla rastgele ateş açarak Ali D'nin (10) yaralanmasına neden olan ve Emniyet Müdürlüğü
Cinayet Büro Amirliği ekiplerince dün Gümüştekin Mahallesi'nde saklandığı adrese düzenlenen operasyonla yakalanan şüpheli İ.A'nın (27) emniyetteki işlemleri tamamlandı.
Adliyeye sevk edilen şüpheli, çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince "kasten adam öldürmeye teşebbüs" suçundan tutuklandı.
Kayaönü Mahallesi'nde 17 Haziran'da otomobilden silahla rastgele ateş açılması sonucu Ali D. yaralanmıştı.
Gazişehir Gaziantepli taraftarlar Başkan Adil Sani Konukoğlu için ölüm orucuna başlıyor
Saplantılı aşık mahkemede ağız değiştirdi: Bayıldı sandım ölmüş
Kuzeyde yağmur ve sel güneyde kavurucu sıcak
Numan Kurtulmuş: Kürtler 23 Haziran'da Binali Yıldırım'a oy verecek