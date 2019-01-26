Son Dakika Haberleri: Silahla Dehşet Saçan Koca Buz Kez Tutuklandı

Silahla Dehşet Saçan Koca Buz Kez Tutuklandı

1 saat önce

İstanbul Kartal'da kendisinden boşanmak isteyen eşini silahla yaraladığı iddiasıyla çıkarıldığı mahkemece serbest bırakılan ve ardından yeniden gözaltına alınan adam tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Silahla Dehşet Saçan Koca Buz Kez Tutuklandı, System.String[]
İstanbul Kartal'da kendisinden boşanmak isteyen eşini silahla yaraladığı iddiasıyla çıkarıldığı mahkemece serbest bırakılan ve ardından yeniden gözaltına alınan adam tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Kartal'da kendisinden boşanmak isteyen eşini silahla yaralayan, eşinin ailesine de silah doğrultan Murat Girişken ikinci kez çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Konuya ilişkin Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığından yapılan yazılı açıklamada, 2 Ocak 2019 tarihinde saat 20.30 civarında Kartal'da Emine Girişken adlı sahsın sol dizinden ateşli silahla yaralandığının ihbarı üzerine soruşturma başlatıldığı anlatıldı.

"Silah ateş almayınca kaçtı"

Eylemin mağdurun 20 gündür ayrı yaşadığı eşi olan şüpheli Mehmet Murat Girişken tarafından gerçekleştirildiği, şüphelinin eşi Emine'nin anne ve babasıyla kaldığı eve geldiği, 2-3 dakika kaldıktan sonra belinden çıkardığı silahla Emine'yi yaraladığı belirtildi. Ardından silahı Emine'nin annesi olan mağdur Saniye Dirican'ın alnına tutarak ateşlemeye çalıştığı ancak silahın ateş almadığı, bunun üzerine silahı Saniye'nin basına vurup yaralayarak olay yerinden ayrıldığı bilgisine yer verildi.

Aynı gün yakalanan şüphelinin savcılık tarafından "yaralama" ve "tehdit" suçlarından adli kontrol kararı verilmesi talebiyle Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliğine sevk edildiği ve "haftada bir gün karakola imza vermek" suretiyle adli kontrol altına alındığı kaydedildi.

İkinci kez çıkarıldığı mahkemece tutuklandı

Açıklamada, "Ancak daha sonra alınan ifadeler ve toplanan delillere göre yapılan değerlendirme sonucu yasal şartların oluştuğu gözetilerek şüphelinin yeniden yakalandığı ve sevk edildiği Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliğince tutuklanarak cezaevine gönderildiği, kamuoyuna ve tüm basın/yayın kuruluşlarına saygıyla duyurulur" denildi.

Öte yandan olay sonrası Emine Girişken ve annesi Saniye Dirican evlerinde adeta tutsak hayatı yaşamaya başlamış dehşet saçan kocanın serbest kalmasına tepki göstermişlerdi. - İSTANBUL

»  »      Haber Yayın Tarihi : 26.01.2019 12:55 Kaynak: İHA

İstanbul, Kartal, 3. Sayfa
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