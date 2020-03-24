Silahla fabrika basıp kaçtılar, sonra geri gelip polise teslim oldular - Son Dakika
Son Dakika 3. Sayfa Silahla fabrika basıp kaçtılar, sonra geri gelip polise teslim oldular - Son Dakika

Silahla fabrika basıp kaçtılar, sonra geri gelip polise teslim oldular

6 saat önce

Denizli'de alacak verecek meselesi yüzünden çıkan silahlı kavgada 2 kişi gözaltına alınırken, taraflar arasında yaşanan kavga esnasında tüfek ateş alsa da şans eseri ölen ya da yaralanan olmadı.

Silahla fabrika basıp kaçtılar, sonra geri gelip polise teslim oldular, System.String[]

Denizli'de alacak verecek meselesi yüzünden çıkan silahlı kavgada 2 kişi gözaltına alınırken, taraflar arasında yaşanan kavga esnasında tüfek ateş alsa da şans eseri ölen ya da yaralanan olmadı. Olayı gerçekleştiren şahıslar ise önce kaçtı, daha sonra olay yerine gelip polise teslim oldu.


Edinilen bilgilere göre, olay Merkezefendi ilçesi Bozburun Mahallesi'ndeki bir fabrikada meydana geldi. İddialara göre, G.Ç. ve S.G. isimli şahıslar alacakları olduğunu iddia ettikleri fabrikaya ellerinde av tüfeği ile geldi. Şahısları gören fabrika yetkililerinden M.A. ile birkaç çalışan ise bu sırada dışarı çıkarak şüphelileri durdurmak istedi. Fabrika yetkilileri ile şahıslar arasında arbede yaşandı. Arbede sırasında av tüfeği patlarken, çıkan saçmalardan ölen ya da yaralanan olmadı. Arbede sonrası fabrika çalışanları silahı şahısların elinden aldı. Ardından saldırganlar olay yerinden geldikleri 20 ADS 454 araçla kaçtı. Çalışanlar daha sonra durumu polise bildirerek yardım istedi. İhbar üzerine bölgeye çok sayıda polis ekibi ile Olay Yeri İnceleme ekipleri sevk edildi. Bölgeye gelen ekipler telefon ile kaçan şahıslara ulaşarak geri gelmelerini istedi. Polis ekiplerinin çağrısı sonrasında olay yerine tekrardan gelen G.Ç. ve S.G., Asayiş Şube Müdürlüğü ekiplerine teslim oldu. Gözaltına alınan şahıslar ardından emniyete götürüldü.


Öte yandan, tüfekten çıkan saçmaların ise fabrikanın istimlak duvarına isabet etmesi dikkatlerden kaçmadı.


Olayla ilgili başlatılan soruşturma devam ediyor. - DENİZLİ

Denizli, kavga, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 24.03.2020 05:00 Kaynak: İHA

Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Son Dakika

Kübra öğretmeni öldüren eski eşe müebbet hapis cezası verildi
Adana'da kolonya içen bir kişi hayatını kaybetti Eti lezzeli ve şifalı diye oklu kirpi avlayanlara 48 bin lira ceza kesildi Gittiği hastanede doktoru darp eden genç kız, tutuklandı
AK Parti heyeti, infaz yasası değişikliğini görüşmek için CHP'yi ziyaret etti AK Parti heyeti, infaz yasası değişikliğini görüşmek için CHP'yi ziyaret etti         
11:18
Yükselişe geçen altın tutulamıyor! İşte gram, çeyrek ve cumhuriyet altını fiyatları Yükselişe geçen altın tutulamıyor! İşte gram, çeyrek ve cumhuriyet altını fiyatları         
11:12
Didem Soydan'a hakaret eden kişi bin 1740 lira para cezası aldı Didem Soydan'a hakaret eden kişi bin 1740 lira para cezası aldı         
10:46
Kanser ilacı yapımında kullanmak için talep oldu, balon balığında avlanma yasağı kaldırıldı Kanser ilacı yapımında kullanmak için talep oldu, balon balığında avlanma yasağı kaldırıldı         
10:38
Bilim Kurulu Üyesi, koronavirüsün tedavisinde kullanılan ilacın adını canlı yayında verdi Bilim Kurulu Üyesi, koronavirüsün tedavisinde kullanılan ilacın adını canlı yayında verdi         
10:26
Kameralar önünde yapılan koronavirüs şakası Trump'ı korkuttu Kameralar önünde yapılan koronavirüs şakası Trump'ı korkuttu         
10:19
Beşiktaş Belediyesi, koronavirüs sebebiyle evinden çıkamayan 65 yaş ve üstü yaşlılara erzak kolisi dağıttı Beşiktaş Belediyesi, koronavirüs sebebiyle evinden çıkamayan 65 yaş ve üstü yaşlılara erzak kolisi dağıttı         
09:48
İngiltere'de koronavirüs salgını nedeniyle kısmi sokağa çıkma yasağı ilan edildi İngiltere'de koronavirüs salgını nedeniyle kısmi sokağa çıkma yasağı ilan edildi         
09:35
Koronavirüs salgını işten çıkarma gerekçesi olabilir mi? Uzman isim 2 şarta dikkat çekti Koronavirüs salgını işten çıkarma gerekçesi olabilir mi? Uzman isim 2 şarta dikkat çekti         
09:26
Fatih Terim'in kızları Buse ve Merve Terim'den yeni mesaj: Haber alamamak berbat Fatih Terim'in kızları Buse ve Merve Terim'den yeni mesaj: Haber alamamak berbat         
09:24
Almanya'da sevindiren haber! Ölümcül salgın ilk kez durağan bir döneme girdi Almanya'da sevindiren haber! Ölümcül salgın ilk kez durağan bir döneme girdi         
09:17
Tıbbı malzemelerdeki fahiş fiyat artışlarından vatandaşlar gibi eczacılar da şikayetçi Tıbbı malzemelerdeki fahiş fiyat artışlarından vatandaşlar gibi eczacılar da şikayetçi         
09:16
Beyoğlu'nda genç adamın, çöp kamyonunun altında kaldığı anları güvenlik kamerası görüntüledi Beyoğlu'nda genç adamın, çöp kamyonunun altında kaldığı anları güvenlik kamerası görüntüledi         
09:11
Herkes tek yürek oldu! Koronavirüs olduğunu açıklayan Fatih Terim'e destek mesajı yağdı Herkes tek yürek oldu! Koronavirüs olduğunu açıklayan Fatih Terim'e destek mesajı yağdı         
09:00
Fatih Terim'in koronavirüse yakalanması sonrası, derbideki 850 kişi karantinaya alınacak Fatih Terim'in koronavirüse yakalanması sonrası, derbideki 850 kişi karantinaya alınacak         
08:48
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 24.03.2020 23:38:17. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Silahla fabrika basıp kaçtılar, sonra geri gelip polise teslim oldular - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]