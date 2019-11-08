Silahla fabrika basıp serbest kaldı, itiraz üzerine tutuklandı

TEKİRDAĞ'ın Çerkezköy ilçesinde, boşanma davası açıp, evi terk eden eşinin kardeşine ait tekstil fabrikasını basıp, tabancayla ateş açan ve savcılıkça serbest bırakılan Muammer Sadıkoğlu, itiraz üzerine yeniden gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Sadıkoğlu, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Olay, ekim ayında, Çerkezköy'de tekstil fabrikasında meydana geldi. İddiaya göre, şiddet uyguladığı eşinin bir süre önce boşanma davası açıp, evini terk etmesine sinirlenen Muammer Sadıkoğlu, kardeşi Ömer Ö.'ye ait tekstil fabrikasını bastı. Sadıkoğlu, fabrikanın yönetim katında odaları tek tek arayarak, tabancayla rastgele ateş etti. Kurşunların bazıları, fabrika sahibi Ömer Ö.'nün odasının yanında bulunan yemekhanenin duvarlarına isabet etti. Ömer Ö.'nin, saldırıdan 5 dakika önce yanındaki müşterisini uğurlayıp, fabrikanın üretim bölümüne gittiği öğrenilirken, çalışanlar arasında panik yaşandı. Sadıkoğlu, tabancayla bir süre ateş ettikten sonra kaçtı. Olay anı ise fabrikanın güvenlik kameralarınca anbean kaydedildi.

'AMACIM ÇOCUKLARIMI GÖRMEKTİ'

Muammer Sadıkoğlu, sevk edildiği adliyede savcılığa verdiği ifadede, kimseye zarar vermek gibi planının olmadığını öne sürerek, şöyle konuştu:

"27 Aralık 2017'den bu yana ayrılma arifesinde olduğum eşi ve ağabeyi Ömer Ö. ile karşılaşmadım ve görüşmedim. Eşim ve ağabeyi bana iftira atarak, uyuşturucu kullandığımı söylemeleri üzerine 7 ay boyunca adli kontrolle psikoloğa giderek uyuşturucunun müptelası olmadığımı ispatladım. Mahkeme çocuklarımı görme kararı vermesine rağmen ailenin çocuklarımı göstermemesi üzerine olay günü çocuklarımı almak üzere fabrikaya gittim. Çocuklarımı göremeyeceğimi söylediler. Bunun üzerine bende yanımda getirdiğim silah ile içeri girdim. Kameradaki görüntüleri kabul ediyorum. Ömer Ö.'nün odasına girdim. Ömer ve çocuklarım nerede, diye bağırdım. Güvenlik görevlisinin söylediği gibi kesinlikle Ömer'i tehdit etmek gibi amacım yoktu. Amacım, çocuklarımı görmekti."

Muammer Sadıkoğlu, çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak, cezaevine konuldu.