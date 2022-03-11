Son dakika haberi: Silahla gasp yapan 2 kişi yakalandı - Son Dakika

Silahla gasp yapan 2 kişi yakalandı

KİLİS Kilis'te, silahla yaralama ve gasp suçundan aranan 2 kişi tutuklandı.

Edinilen bölgeye göre, Kilis'in Seve barajı yakınlarında O.Ö. ve H.A. uyuşturucu madde alışverişi için H.K ve S.B isimli şahıslar ile buluştukları, pazarlık yapmak amacıyla konuştukları esnada çıkan tartışma sonucu H.K isimli şahsın otomobilinden getirdiği av tüfeği ile O.Ö isimli şahıstan 240 TL ve cep telefonunu, H.A isimli şahıssında telefonunu aldıktan sonra O.Ö sol ayağına yakın mesafeden bir el ateş ederek şahsı yaralayarak kaçtılar. İl Jandarma Komutanlığı Merkez Jandarma Komutanlığı, İstihbarat Şube Müdürlüğü ve Kaçakçılık ve Organize Suçlar Şube Müdürlüğü, Jandarma Suç Araştırma Timi ve Olay Yeri İnceleme ekipleri tarafından, geniş çaplı müşterek yapılan çalışmada şüphelileri H.K. ve S.B. isimli şahısların Karacaören köyünde oldukları bilgisi üzerine düzenlenen operasyonda, iki şüpheli akrabalarının evinde yakalandı. Mağdurlardan çalınan 2 adet cep telefonu ve para ile birlikte yakalanarak gözaltına alındı. Ayrıca şahıslardan H.K isimli şahısın, 2 güveni kötüye kullanma, 2 motosiklet hırsızlığı,1 karşılıksız yararlanma, 1 yağma,1 tehdit, suçlarından olmak üzere toplam 7 dosyadan firar olarak arandığı tespit edildi. Bahse konu olay ile ilgili gözaltına alınan H.K. ve S.B. İsimli şahıslar adli makamlarca tutuklanarak Kilis L Tipi Ceza İnfaz Kurumuna gönderildi.