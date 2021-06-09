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Silahla havaya ateş eden zanlılar yakalandı - Son Dakika

Silahla havaya ateş eden zanlılar yakalandı

09.06.2021 12:18
Silahla havaya ateş eden zanlılar yakalandı, System.String[]

Yalova Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından silahla havaya ateş açma olaylarına karışan 3 kişi gözaltına alındı.

Yalova Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından silahla havaya ateş açma olaylarına karışan 3 kişi gözaltına alındı.

Edinilen bilgiye göre, Asayiş Şube Müdürlüğüne bağlı ekipler, Bağlarbaşı Mahallesinde havaya ateş etmek suretiyle vatandaşları rahatsız eden kişilerin tespit edilmesine yönelik çalışma gerçekleştirdi. Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde 2 ikamette eş zamanlı arama yapıldı. Aramalarda 1 adet 9.65 mm çapında tabanca, 2 adet kurusıkı tabanca, 6 adet 9,65 mm MKE yapımı fişek, 2 adet yivsiz av tüfeği, 8 adet 12 kalibre kartuş ele geçirildi. Olayla ilgili A.M, H.M, Y.M. hakkında soruşturma başlatıldı. - YALOVA

Silahla havaya ateş eden zanlılar yakalandı

Yalova Emniyet Müdürlüğü, Asayiş, Silah, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Silahla havaya ateş eden zanlılar yakalandı - Son Dakika


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