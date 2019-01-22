Silahla İğnelenen Köpeklerin Katledildiği İddiası

Silahla iğnelenen köpeklerin katledildiği iddiası
Yavru köpekleri uyuşturucu iğneyle bayıltıp dağa attılar
Köpekler sırtlarında iğne ile ölüme bırakıldı
Hayatta kalanların yardımına hayvanseverler yetişti
DENİZLİ - Denizli
'nin Acıpayam
ilçesinde sırtlarında uyuşturucu olduğu tahmin edilen iğneler bulunan onlarca köpek yavrusu bulundu. Çok sayıda köpeğin katledilip sırtlarında iğne ile telef olduğu belirlenirken sağ kalıp ölüme terk edenlerin yardımına ise hayvanseverler koştu.
Olay, geçtiğimiz hafta Acıpayam ilçesi Sırçalık Mahallesi yakınlarında meydana geldi. Dağlık arazilerin bulunduğu bölgede yavru köpeklerin bulunduğunu fark eden vatandaşlar, köpeklerin bazıların öldüğünü, ölenlerin sırtlarında iğnelerin bulunduğunu, hayatta kalanların ise aç susuz kaldığını fark etti. Durumu sosyal medyada paylaşan vatandaşlar, hayatta kalan köpekler için yardım istedi. Köpeklerin birçoğunun sırtında iğne ile öldüğü görülürken bazılarının ise sırtlarında iğne ile yaşamaya devam ettiği gözlendi. Ayrıca yaklaşık 100 yavru köpeği kapalı kasa bir kamyonetle bölgeye atılıp gittiği iddia edildi.
"Hayatta kalanları yakalayıp götürüyoruz"
Durumu öğrenip köpeklere yardım etmek için bölgeye gelen Salda
Doğayı Koruma ve Yaşatma Derneği Başkanı Mesut Çal
, hayatta kalan köpekleri alarak barınağa götürdüklerini belirterek, "Bizim sosyal medyada hayvanları koruma sayfamız var, bu köpekleri gören vatandaşlar oraya mesaj attı. Durumu öğrenince hemen geldik, köpeklerin çoğu ölmüş, hayta kalanlar ise yollarda tarlalarda yaşamaya çalışıyor. Yakaladığımızı barınağa götürüyoruz, dağda kaldıkları için vahşileşmişler o yüzden yakalamak kolay olmuyor. Enselerinden tutarak yakalayabiliyoruz" dedi.
"Silahla anestezik iğne enjekte etmişler"
Köpeklere özel izinle alınabilen anestezik iğne enjekte edildiği iddia eden Çal, "Telef olan köpeklerin sırtında iğneler hala duruyor. Yaşayanların ise her yeri kan, iğne onlara ya yapılmış. Bu iğne özel izin ile alınabilen, silahı olan anestezik uyuşturucu bir iğne, narkotik malzeme olarak kullanılıyor. Veteriner hekim dışında kullanan, uyuşturucu madde taşımaktan ceza alır. Hepsini silahla iğneleyip bayıltmışlar, onlarcası telef olmuş" diye konuştu.
Çal, durumu jandarma ekiplerine bildirdiğini belirtti. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.