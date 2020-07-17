Silahla intihar girişiminde bulunan şahıs polisi harekete geçirdi - Son Dakika

Silahla intihar girişiminde bulunan şahıs polisi harekete geçirdi

KAYSERİ - Kayseri'de bunalıma giren ve silahla intihar girişiminde bulunan şahsı ikna etmek için polis ekipleri harekete geçti. Polisler çelik yelek giyerek ikna çalışmalarına başladı.

Edinilen bilgiye göre Kayseri'nin Melikgazi ilçesine bağlı Selçuklu Mahallesinde, eşi ile sorunları olduğu öğrenilen Mehmet ismindeki şahıs bunalıma girerek evdeki silahı aldı ve intihar girişiminde bulundu. Yakınlarının ve komşularının ihbarı ile olay yerine çok sayıda polis ekibi, 112 ekibi ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Sokak araç giriş ve çıkışına kapatılırken, çelik yelek giyen polis ekipleri Mehmet ismindeki şahsı ikna çalışmalarına başladı.