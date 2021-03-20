Silahla iş yerini bastı, jandarma enseledi - Son Dakika

Silahla iş yerini bastı, jandarma enseledi
20.03.2021 10:18
Antalya'nın Alanya ilçesinde alacak-verecek meselesinden dolayı silahla iş yerini basan şüpheli jandarma tarafından etkisiz hale getirilerek yakalandı.
Antalya'nın Alanya ilçesinde alacak-verecek meselesinden dolayı silahla iş yerini basan şüpheli jandarma tarafından etkisiz hale getirilerek yakalandı.
Olay, dün saat 16.30 sıralarında Mahmutlar Mahallesi'ndeki bir iş yerinde meydana geldi. Alacak-verecek meselesinden dolayı A.D. (26) belindeki tabancayla A.A.'nın (54) iş yerini bastı. İki taraf arasında çıkan tartışmada A.D. silahını çıkararak A.A.'yı tehdit etti. O sırada devriye göre yapan jandarma ekipleri, durumu fark ederek olaya müdahale etti. Ekipler, A.D.'yi etkisiz hale getirerek gözaltına alındı. Gözaltına alınan şüphelinin karakoldaki işlemlerinin sürdüğü öğrenildi. - ANTALYA
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