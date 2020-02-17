Silahla kahvehaneyi basan kişi, biri kayınpederi 2 kişiyi ağır yaraladı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Silahla kahvehaneyi basan kişi, biri kayınpederi 2 kişiyi ağır yaraladı - Son Dakika

Silahla kahvehaneyi basan kişi, biri kayınpederi 2 kişiyi ağır yaraladı

23 dakika önce

İzmir'in Ödemiş ilçesinde silahla kahvehaneye giden kişi, biri kayınpederi 2 kişiyi ağır yaraladı.

İzmir'in Ödemiş ilçesinde silahla kahvehaneye giden kişi, biri kayınpederi 2 kişiyi ağır yaraladı.

G.Ö (37), henüz öğrenilemeyen bir nedenle gittiği Bıçakçı Mahallesi'ndeki kahvehanede, kayınpederi S.D'ye (58) silahla ateş etti. Mermilerin isabet ettiği S.D. ve müşterilerden İ.D. (67) ağır yaralandı.

Olay yerine gelen 112 Acil Sağlık ekiplerininne kaldırdığı yaralılardan S.D. İzmir Katip Çelebi Üniversitesi Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesine, İ.D. ise Dokuz Eylül Üniversitesi Hastanesine sevk edildi.

Jandarma ekiplerinin olayın ardından kaçan G.Ö'yü yakalama çalışmaları sürüyor.

Öte yandan, G.Ö'nün birkaç gün önce eşi S.Ö'yü darbettiği, kadının da bunun üzerine babasının evine sığındığı iddia edildi.

Silahla kahvehaneyi basan kişi, biri kayınpederi 2 kişiyi ağır yaraladı

Ödemiş, İzmir, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 17.02.2020 02:19 Kaynak: AA
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