SİLAHLA KAYINPEDERİNİN EVİNİ BASAN DAMAT VE BABASINA MEYDAN DAYAĞI - Son Dakika
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SİLAHLA KAYINPEDERİNİN EVİNİ BASAN DAMAT VE BABASINA MEYDAN DAYAĞI

26.05.2022 00:41
SİLAHLA KAYINPEDERİNİN EVİNİ BASAN DAMAT VE BABASINA MEYDAN DAYAĞI

EDİRNE'de evi terk eden eşinin sığındığı kayınpederi Mehmet Özdemir'in evini tüfekle basan Özgür Civanım ile babası Mehmet Civanım, çıkan kavgada tekme tokat dövüldü.

EDİRNE'de evi terk eden eşinin sığındığı kayınpederi Mehmet Özdemir'in evini tüfekle basan Özgür Civanım ile babası Mehmet Civanım, çıkan kavgada tekme tokat dövüldü. Öfkeli kalabalığın elinden polis tarafından kurtarılan baba- oğlu, hastanede tedaviye alındı. Arbede sırasında 2 polis de hafif yaralandı.

Olay, saat 21.00 sıralarında, Yeniimaret Mahallesi Belediye Evleri mevkisinde meydana geldi. Özgür Civanım'ın ismi öğrenilemeyen eşi, çıkan tartışmanın ardından bir süre önce evi terk edip babası Mehmet Özdemir'in evine gitti. Bu nedenle iki aile arasında husumet oluştu. Özgür Civanım, bugün babası Mehmet Civanım ile birlikte yanlarına aldıkları av tüfeğiyle aynı mahallede oturan kayınpederinin evini bastı. Taraflar arasında tartışma çıktı. Mehmet Civanım, av tüfeğiyle rastgele ateş açtı. Şans eseri yaralanan olmazken, Özdemir'in yakınları ve komşuları Özgür Civanım ile babası Mehmet Civanım'a saldırdı. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Baba ve oğlu, kalabalığın elinden güçlükle alındı. Bu sırada 2 polis memuru da arbedede hafif yaralandı.

Yaralı baba- oğul ambulansla Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırılarak tedaviye alındı. Polis memurlarına ise olay yerinde ayakta müdahale edildi. Polis, olay sonrası 3 kişiyi gözaltına aldı.

İl Emniyet Müdürü Mustafa Alçalar da olay yerine gelerek, bilgi aldı. Mahallede yeni bir olay yaşanmaması için önlem alındı.

SİLAHLA KAYINPEDERİNİN EVİNİ BASAN DAMAT VE BABASINA MEYDAN DAYAĞI
SİLAHLA KAYINPEDERİNİN EVİNİ BASAN DAMAT VE BABASINA MEYDAN DAYAĞI
SİLAHLA KAYINPEDERİNİN EVİNİ BASAN DAMAT VE BABASINA MEYDAN DAYAĞI
SİLAHLA KAYINPEDERİNİN EVİNİ BASAN DAMAT VE BABASINA MEYDAN DAYAĞI
SİLAHLA KAYINPEDERİNİN EVİNİ BASAN DAMAT VE BABASINA MEYDAN DAYAĞI
SİLAHLA KAYINPEDERİNİN EVİNİ BASAN DAMAT VE BABASINA MEYDAN DAYAĞI
SİLAHLA KAYINPEDERİNİN EVİNİ BASAN DAMAT VE BABASINA MEYDAN DAYAĞI
SİLAHLA KAYINPEDERİNİN EVİNİ BASAN DAMAT VE BABASINA MEYDAN DAYAĞI
SİLAHLA KAYINPEDERİNİN EVİNİ BASAN DAMAT VE BABASINA MEYDAN DAYAĞI
SİLAHLA KAYINPEDERİNİN EVİNİ BASAN DAMAT VE BABASINA MEYDAN DAYAĞI
SİLAHLA KAYINPEDERİNİN EVİNİ BASAN DAMAT VE BABASINA MEYDAN DAYAĞI
SİLAHLA KAYINPEDERİNİN EVİNİ BASAN DAMAT VE BABASINA MEYDAN DAYAĞI
SİLAHLA KAYINPEDERİNİN EVİNİ BASAN DAMAT VE BABASINA MEYDAN DAYAĞI
SİLAHLA KAYINPEDERİNİN EVİNİ BASAN DAMAT VE BABASINA MEYDAN DAYAĞI
SİLAHLA KAYINPEDERİNİN EVİNİ BASAN DAMAT VE BABASINA MEYDAN DAYAĞI
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Kaynak: DHA

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Son Dakika Güncel SİLAHLA KAYINPEDERİNİN EVİNİ BASAN DAMAT VE BABASINA MEYDAN DAYAĞI - Son Dakika


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SON DAKİKA: SİLAHLA KAYINPEDERİNİN EVİNİ BASAN DAMAT VE BABASINA MEYDAN DAYAĞI - Son Dakika
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