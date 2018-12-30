Silahla Kazara Vurulduğu İddia Edilen Genç Öldü
15 dakika önce
Denizli'nin Acıpayam ilçesinde kazara ateş alan tüfekle vurulduğu öne sürülen genç hayatını kaybetti.
Denizli
'nin Acıpayam
ilçesinde kazara ateş alan tüfekle vurulduğu öne sürülen genç hayatını kaybetti.
İddiaya göre, Emre Urhan (16), arkadaşı A.A.A'nın (17) Dodurgalar
Mahallesi'ndeki evine gitti.
Tüfekle oynadıkları sırada silahın kazara ateş alması sonucu vücuduna çok sayıda saçma isabet eden Urhan yaşamını yitirdi.
Urhan'ın cesedi, savcının incelemesinin ardından otopsi için Acıpayam Devlet Hastanesi
morguna gönderildi.
A.A.A, jandarma tarafından gözaltına alındı.
Son Dakika
» Güncel
» Haber
Haber Yayın Tarihi : 30.12.2018 04:32 Kaynak: AA
Pompalı Tüfekli Saldırgan Köpek Beslediği İçin Tartıştığı Komşularına ve Polise Ateş Açtı
Son Dakika! MHP, 15'i İl Olmak Üzere 402 Adayını Daha Açıkladı
Sarıkamış'ta Teleferik Arızası: Onlarca Kişi 2 Bin 622 Metrede Mahsur Kaldı
Yılbaşında Hangi Kanalda Hangi Program Olacak?