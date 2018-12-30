Son Dakika Haberleri: Silahla Kazara Vurulduğu İddia Edilen Genç Öldü

Silahla Kazara Vurulduğu İddia Edilen Genç Öldü

15 dakika önce

Denizli'nin Acıpayam ilçesinde kazara ateş alan tüfekle vurulduğu öne sürülen genç hayatını kaybetti.

Denizli'nin Acıpayam ilçesinde kazara ateş alan tüfekle vurulduğu öne sürülen genç hayatını kaybetti.

İddiaya göre, Emre Urhan (16), arkadaşı A.A.A'nın (17) Dodurgalar Mahallesi'ndeki evine gitti.

Tüfekle oynadıkları sırada silahın kazara ateş alması sonucu vücuduna çok sayıda saçma isabet eden Urhan yaşamını yitirdi.

Urhan'ın cesedi, savcının incelemesinin ardından otopsi için Acıpayam Devlet Hastanesi morguna gönderildi.

A.A.A, jandarma tarafından gözaltına alındı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 30.12.2018 04:32 Kaynak: AA

Denizli, Acıpayam, Güncel
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