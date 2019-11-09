Son Dakika Haberleri: Silahla kendini vuran şahıs hayatını kaybetti
Son Dakika 3. Sayfa Silahla kendini vuran şahıs hayatını kaybetti

Silahla kendini vuran şahıs hayatını kaybetti

7 saat önce

Samsun'da silahla kendini vuran bir kişi hayatını kaybetti.

Silahla kendini vuran şahıs hayatını kaybetti, System.String[]

Samsun'da silahla kendini vuran bir kişi hayatını kaybetti.


Olay, Samsun'un Bafra ilçesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, bunalıma girerek silahla kendini vurduğu iddia edilen Hüseyin K.(50) ağır yaralandı. Samsun Ondokuz Mayıs Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesine kaldırılan Hüseyin K. yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. - SAMSUN

Samsun, Bafra, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 09.11.2019 04:19 Kaynak: İHA
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