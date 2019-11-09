Silahla kendini vuran şahıs hayatını kaybetti
7 saat önce
Samsun'da silahla kendini vuran bir kişi hayatını kaybetti.
Haber Yayın Tarihi: 09.11.2019 04:19 Kaynak: İHA
Samsun'da silahla kendini vuran bir kişi hayatını kaybetti.
Olay, Samsun'un Bafra ilçesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, bunalıma girerek silahla kendini vurduğu iddia edilen Hüseyin K.(50) ağır yaralandı. Samsun Ondokuz Mayıs Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesine kaldırılan Hüseyin K. yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. - SAMSUN
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