Son Dakika Haberleri: Silahla Kendini Yaralayan Şahıs Adliyede

Silahla Kendini Yaralayan Şahıs Adliyede

2 saat önce

Samsun'da kazara kendini vuran genç ile silahın sahibi arkadaşı gözaltına alınarak adliyeye sevk edildi.

Silahla Kendini Yaralayan Şahıs Adliyede, System.String[]
Samsun'da kazara kendini vuran genç ile silahın sahibi arkadaşı gözaltına alınarak adliyeye sevk edildi.

Olay, Samsun'un İlkadım ilçesi Çiftlik Mahallesi İstiklal Caddesi üzerinde bulunan bir lokantada dün saat 20.30 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 19 yaşındaki Y.U., lokantada arkadaşları ile birlikte otururken kurcaladığı tabancanın ateş alması sonucu kendini kazara vurdu. Tabancadan çıkan kurşun Y.U.'nun önce sol elini sıyırdı, daha sonra sol bacağından girip çıktı. Yaralanan genç 112 Acil Servis ekipleri tarafından ambulansla Gazi Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı. Hastanedeki tedavisi tamamlanan Y.U. ile olay sırasında yanında bulunan ruhsatsız tabancanın sahibi S.K. (23), Samsun Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Bürosu ekipleri tarafından gözaltına alındı. Emniyetteki sorguları tamamlanan yaralı Y.U. ve S.K., bugün Samsun Adliyesine sevk edildi. Y.U. savcıya ifade verdikten sonra serbest bırakılırken, nöbetçi mahkemeye sevk edilen S.K. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. - SAMSUN

»  »      Haber Yayın Tarihi : 25.01.2019 01:53 Kaynak: İHA

Çiftlik, İlkadım, Samsun, 3. Sayfa
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Acılı Baba, Çocuğunun Cenazesini Fotoğraflarına Bakarak Bekledi Yaşlı Adam, 20 Saat Süren Arama Sonucu Baygın Halde Bulundu

35 Saniyede 2 Bin Lira Çalan Hırsız Kamerada Suriyeli İnşaat İşçisinden Seyyar Satıcıyı Hayatta Tutan Hamle
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 25.1.2019 16:12:47. #1.51#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Silahla Kendini Yaralayan Şahıs Adliyede
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]