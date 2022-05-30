Silahla kız arkadaşını rehin alınca polisin vurduğu şüpheli öldü - Son Dakika
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Silahla kız arkadaşını rehin alınca polisin vurduğu şüpheli öldü

30.05.2022 10:50
Silahla kız arkadaşını rehin alınca polisin vurduğu şüpheli öldü

BURSA'da hakkındaki arama kaydı nedeniyle yakalanacağını anlayınca kız arkadaşı Beyza A.'yı rehin alıp, kendi başına tabanca dayayan ve polis tarafından vurularak yakalanan Raşit Atilla (36), tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.

BURSA'da hakkındaki arama kaydı nedeniyle yakalanacağını anlayınca kız arkadaşı Beyza A.'yı rehin alıp, kendi başına tabanca dayayan ve polis tarafından vurularak yakalanan Raşit Atilla (36), tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.

Olay, cumartesi günü Osmangazi ilçesi Ulu Mahallesi'nde meydana geldi. Polis ekipleri, uyuşturucu madde satışı ile hırsızlık suçlarından çok sayıda kaydı bulunan ve haklarında yakalama kararı olan Raşit Atilla ve Beyza A.'nın bir pansiyonda kaldığını belirledi. Pansiyona baskın yapan polisleri karşısında gören Raşit Atilla, tabancayı başına dayayıp, kız arkadaşı Beyza A.'yı da boynundan sarılarak rehin aldı. Polislere direnen Atilla bu şekilde pansiyondan çıktı. Polislerin uzaklaşmasını isteyen Atilla, kız arkadaşını siper ederek, sokakta yürüdükten sonra kentin işlek caddesine çıktı. İkna çabalarına rağmen eylemini sürdüren Atilla, tabancayla vurularak etkisiz hale getirildi. Atilla, yaralı olarak yakalanırken, Beyza A. da kurtarıldı. Olay yerine gelen sağlık ekibinin yaptığı ilk müdahalenin ardından Atilla, ambulansla hastaneye kaldırıldı.Ağır yaralı kaldırıldığı hastanenin yoğun bakım servisinde tedavisi yapılan Raşit Atilla, dün akşam saatlerinde yaşamını yitirdi. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.


Silahla kız arkadaşını rehin alınca polisin vurduğu şüpheli öldü
Silahla kız arkadaşını rehin alınca polisin vurduğu şüpheli öldü
Silahla kız arkadaşını rehin alınca polisin vurduğu şüpheli öldü
Silahla kız arkadaşını rehin alınca polisin vurduğu şüpheli öldü
Silahla kız arkadaşını rehin alınca polisin vurduğu şüpheli öldü
Silahla kız arkadaşını rehin alınca polisin vurduğu şüpheli öldü
Silahla kız arkadaşını rehin alınca polisin vurduğu şüpheli öldü
Silahla kız arkadaşını rehin alınca polisin vurduğu şüpheli öldü
Silahla kız arkadaşını rehin alınca polisin vurduğu şüpheli öldü
Silahla kız arkadaşını rehin alınca polisin vurduğu şüpheli öldü
Silahla kız arkadaşını rehin alınca polisin vurduğu şüpheli öldü
Silahla kız arkadaşını rehin alınca polisin vurduğu şüpheli öldü
Silahla kız arkadaşını rehin alınca polisin vurduğu şüpheli öldü
Silahla kız arkadaşını rehin alınca polisin vurduğu şüpheli öldü
Silahla kız arkadaşını rehin alınca polisin vurduğu şüpheli öldü
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Kaynak: DHA

Uyuşturucu, Osmangazi, Polis, Silah, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Silahla kız arkadaşını rehin alınca polisin vurduğu şüpheli öldü - Son Dakika


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SON DAKİKA: Silahla kız arkadaşını rehin alınca polisin vurduğu şüpheli öldü - Son Dakika
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