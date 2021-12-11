Silahla köpeği yaralayan şahıs yakalandı - Son Dakika

Trabzon'un Ortahisar ilçesinde kangal cinsi köpeği silahla yaralayan şahıs jandarma ekipleri tarafından yakalandı.

Edinilen bilgiye göre, Çukurçayır Mahallesi'nde bir köpeğin sokak ortasında kanlar içinde olduğunu gören vatandaşlar belediye yetkililerine haber verdi. Olay yerine gelen Ortahisar Belediye Başkan Yardımcısı Fatih Göktaş, Belediyesi Veteriner İşleri Müdürü Lütfü Aydın'ı çağırarak yaralı köpeğe müdahale edilmesini sağladı. Silahla vurulduğu belirlenen köpek Barınma Merkezi'ne gönderilirken, Trabzon İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından olayla ilgili inceleme başlatıldı. Çevre Doğa ve Hayvanları Koruma timi ile birlikte görevlendirilen asayiş ekiplerince yapılan araştırmada köpeğin yaralı bulunduğu yerde tespit edilen kan izleri takip edildi. Kan izlerinin yaklaşık 500 metre uzaklıkta bittiği belirlenirken, kan izinin bittiği yerde bir inşaat firmasına ait arazide kamelya, özel güvenlik kulübesi ve tavuk kümesinin olduğu tespit edildi. Bölgede bulunan tavuk kümesinin kontrollerini Ali H. isimli şahsın yaptığını tespit eden jandarma ekipleri tarafından özel güvenlik kulübesinin içinde yapılan incelemede 1 adet havalı tüfek ele geçirildi. Yakalanan Ali H. isimli şahıs hakkında adlı ve idari işlemlerin devam ettiği öğrenildi.

(Ozan Köse/İHA)