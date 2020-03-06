Silahla kutlamaya karşı babalar için 'taahhütname' - Son Dakika

KOCAELİ Emniyet Müdürlüğü asker uğurlamalarında, futbol müsabakaları sonrası sevinç gösterilerinde, bayram ve düğünlerde silah kullanılmaması amacıyla "Silahla Sevince Hayır" projesini hayata geçirdi. Proje kapsamında asker kutlaması ve düğünlerden önce bilgilendirmelerde bulunulacak, öğrencilere babalarının imzalamaları için taahhütname verilecek.

Kocaeli Emniyet Müdürlüğü "Silahla Sevince Hayır" projesini hayata geçirdi. Asker uğurlamaları, futbol müsabakaları sonrası sevinç gösterilerinde, bayram ve düğünlerde silah kullanılmaması için asayiş uygulamaları yapılarak, düğün ve kutlamalardan önce bilgilendirme yapılacak. Okullarda öğrencilere, velilerine hitaben hazırlanan ateşli silah kullanmayacaklarına dair taahhütnameler dağıtılacak. Proje kapsamında ayrıca, "Sizin mutluluğunuz bir başkasının gözyaşı olmasın", "Doludan korktuğun kadar yorgun mermiden de kork. Hiçbir mermi havada kalmaz", "Silah atmayalım hayatları karartmayalım" yazılı afişler hazırlandı.

OKULLARDA 'TAAHHÜTNAME' DAĞITILDI

Polisin, öğrencilerin babalarına imzalamaları için verdiği "Toplumsal Taahhütname" de ise şu sözler yer aldı: