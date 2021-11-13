Üye Girişi
Silahla kuyumcu soygunu yapan şüpheli: "Evleneceğim, ev almak için kuyumcuyu soydum" - Son Dakika

Silahla kuyumcu soygunu yapan şüpheli: "Evleneceğim, ev almak için kuyumcuyu soydum"

13.11.2021 17:11

Silahla kuyumcu soygunu yapan şüpheli: "Evleneceğim, ev almak için kuyumcuyu soydum" Bursa'da 100 bin lira değerinde altın çalan soyguncular adliyeye sevk edildi Bursa'nın merkez Osmangazi ilçesinde, bir kuyumcuyu silahla soyarak 100 bin lira değerinde altın çalan şüpheli adliyeye sevk edildi.

Silahla kuyumcu soygunu yapan şüpheli: "Evleneceğim, ev almak için kuyumcuyu soydum"

Bursa'da 100 bin lira değerinde altın çalan soyguncular adliyeye sevk edildi

BURSA - Bursa'nın merkez Osmangazi ilçesinde, bir kuyumcuyu silahla soyarak 100 bin lira değerinde altın çalan şüpheli adliyeye sevk edildi. Şüpheli K.İ ifadesinde "Evleneceğini, ev almak için soygun yaptığını" belirtti.

Olay, merkez Osmangazi ilçesine bağlı Barbaros Mahallesi'ndeki kuyumcuda meydana geldi. Sabah saatlerinde gelerek iş yeri sahibi S.K'ye silah doğrultarak aralarında imitasyon bileziklerin de bulunduğu altınları çalan şüpheliyi yakalamak için Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubeye bağlı Gasp Büro Amirliği ekipleri çalışma başlattı. Ekipler, çok sayıda güvenlik kamerasını inceleyerek kısa sürede soygunu gerçekleştirilen kişinin K.İ. olduğu tespit etti. Ekipler, kaçan zanlıyı teknik ve fiziki takibe aldı. Zanlının, soygunu gerçekleştirdikten sonra ormanlık alana kaçtığını ve buradan ticari taksiye binerek Yalova'ya kaçtığını ve son olarak da İstanbul'a kaçtığını belirledi. Bursa polisi, zanlının Kartal ilçesinde boş bir fabrikada saklandığı tespit etti. K.İ'yi soygundan 6 saat sonra silah ve çaldığı altınlarla yakaladı. K.İ'nin kaçmasına yardım ettiği öne sürülen F.B. ve M.Y.P. aynı fabrikada gözaltına alındı.

Gözaltına alınan 4 şüpheli sorgusunun ardından adliye sevk edildi. Göz altına alınan K.İ'nin ifadesinde evleneceği ve ev almak için bu soygunu gerçekleştirdiğini söyledi.

Silahla kuyumcu soygunu yapan şüpheli: Evleneceğim, ev almak için kuyumcuyu soydum
Silahla kuyumcu soygunu yapan şüpheli: Evleneceğim, ev almak için kuyumcuyu soydum
Silahla kuyumcu soygunu yapan şüpheli: Evleneceğim, ev almak için kuyumcuyu soydum
Silahla kuyumcu soygunu yapan şüpheli: Evleneceğim, ev almak için kuyumcuyu soydum

Osmangazi, Kuyumcu, Silah, Bursa, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Silahla kuyumcu soygunu yapan şüpheli: 'Evleneceğim, ev almak için kuyumcuyu soydum' - Son Dakika


YORUMLAR
500

Son Dakika

16:51 "İstifa ettim, ikna ettiler" diyen AK Partili Fakıbaba'dan bomba sözler: Tehdit ediliyorum A Milli Takım'da Tolga Ciğerci ve Yusuf Sarı aday kadroya dahil edildi 16:36 A Milli Takım'da Tolga Ciğerci ve Yusuf Sarı aday kadroya dahil edildi Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Kılıçdaroğlu'na: Kanal İstanbul ihalesine girecek ülkeleri tehdit etmek cehalettir 16:00 Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Kılıçdaroğlu'na: Kanal İstanbul ihalesine girecek ülkeleri tehdit etmek cehalettir
Öğretmen, beslediği boğanın darbesiyle ölmüş 15:17 Öğretmen, beslediği boğanın darbesiyle ölmüş İnsan spermini dişi gorillere enjekte ettiler! Yarı insan yarı maymun ortaya çıktı 15:00 İnsan spermini dişi gorillere enjekte ettiler! Yarı insan yarı maymun ortaya çıktı CHP'li Tahsin Tarhan, TOGG'un direksiyonuna geçti 14:53 CHP'li Tahsin Tarhan, TOGG'un direksiyonuna geçti
Kim Milyoner'de Yeşilçam sorusunu bilemeyen yarışmacıya Kenan İmirzalıoğlu'ndan dikkat çeken tepki: İyi ki çekildin 14:04 Kim Milyoner'de Yeşilçam sorusunu bilemeyen yarışmacıya Kenan İmirzalıoğlu'ndan dikkat çeken tepki: İyi ki çekildin Emrindeki memurla ilişki yaşayan amire soruşturma açıldı 13:11 Emrindeki memurla ilişki yaşayan amire soruşturma açıldı

Son Dakika Haberleri
15:17 Son dakika: 1915 Çanakkale Köprüsü'nde son tabliye montajı Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın katılımıyla gerçekleştirildi
15:17 Öğretmen, beslediği boğanın darbesiyle ölmüş
15:10 2 çocuk annesi kadın, eski eşi tarafından öldürüldü
15:00 İnsan spermini dişi gorillere enjekte ettiler! Yarı insan yarı maymun ortaya çıktı
14:53 CHP'li Tahsin Tarhan, TOGG'un direksiyonuna geçti
14:52 Hakan Ural'ın koronavirüs tedavisi sonrası ilk paylaşımı
14:50 Son Dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan, samuray kılıcıyla vahşice öldürülen Başak Cengiz'in anne ve babasıyla görüştü
14:04 Kim Milyoner'de Yeşilçam sorusunu bilemeyen yarışmacıya Kenan İmirzalıoğlu'ndan dikkat çeken tepki: İyi ki çekildin
14:03 CHP lideri Kılıçdaroğlu'ndan dikkat çeken açıklama: Helalleşme yolculuğuna çıkma kararı aldım
13:10 Emrindeki memurla ilişki yaşayan amire soruşturma açıldı
İsmail Çipe, Fatih Terim'i çılgına çevirdi! Hemen oyundan çıkarıp tesis binasına yolladı İsmail Çipe, Fatih Terim'i çılgına çevirdi! Hemen oyundan çıkarıp tesis binasına yolladı         
16:57
Son Dakika: Afganistan'ın başkenti Kabil'de Şiilerin yoğun olduğu bölgede patlama! Çok sayıda yaralı var Son Dakika: Afganistan'ın başkenti Kabil'de Şiilerin yoğun olduğu bölgede patlama! Çok sayıda yaralı var         
16:40
100 bin liralık altında çalan gençten pes dedirten savunma: Ev almak için kuyumcuyu soydum 100 bin liralık altında çalan gençten pes dedirten savunma: Ev almak için kuyumcuyu soydum         
16:04
AK Partili Külünk: SİPER göreve başlayınca savunma alanındaki tartışmalar bitecek AK Partili Külünk: SİPER göreve başlayınca savunma alanındaki tartışmalar bitecek         
15:39
Yıllarca eşinin ihanetine uğrayan Berdan Mardini'den çok konuşulacak sözler: Çocuklarla otele gidip gece başka adamla yan odaya geçiyormuş Yıllarca eşinin ihanetine uğrayan Berdan Mardini'den çok konuşulacak sözler: Çocuklarla otele gidip gece başka adamla yan odaya geçiyormuş         
15:10
Babasının öldürdüğü annesini son yolculuğuna uğurlayan minik Niray'ın sözleri yürek yaktı: Gül annem Babasının öldürdüğü annesini son yolculuğuna uğurlayan minik Niray'ın sözleri yürek yaktı: Gül annem         
14:59
Bankalar düzenlemeye gitti! Artık ticari ve finansal tüketicilerin iş yeri ödemelerinden komisyon alınmayacak Bankalar düzenlemeye gitti! Artık ticari ve finansal tüketicilerin iş yeri ödemelerinden komisyon alınmayacak         
14:15
CHP lideri Kılıçdaroğlu'ndan dikkat çeken açıklama: Helalleşme yolculuğuna çıkma kararı aldım CHP lideri Kılıçdaroğlu'ndan dikkat çeken açıklama: Helalleşme yolculuğuna çıkma kararı aldım         
14:03
Başkan Mustafa Destici'den asgari ücret önerisi: En az 4 bin TL olmalıdır Başkan Mustafa Destici'den asgari ücret önerisi: En az 4 bin TL olmalıdır         
12:44
Sosyal medya fenomeni Simge Barankoğlu, gözaltına alındı Sosyal medya fenomeni Simge Barankoğlu, gözaltına alındı         
12:05
Sosyal medya paylaşımı kafa karıştırdı! Demet Akalın hamile mi? Sosyal medya paylaşımı kafa karıştırdı! Demet Akalın hamile mi?         
11:10
AK Parti'den Şehit yakını ve belediye işçisini makam odasından kovan belediye başkanı için ilk açıklama AK Parti'den Şehit yakını ve belediye işçisini makam odasından kovan belediye başkanı için ilk açıklama         
10:53
Çalışacak eleman bulamamaktan şikayetçiler! İkitelli OSB'de çalışacak 50 bin işçi aranıyor Çalışacak eleman bulamamaktan şikayetçiler! İkitelli OSB'de çalışacak 50 bin işçi aranıyor         
10:24
Berdan Mardini'den büyük ses getirecek itiraf: Eşim benimle evliyken sahte kimlikle başkasıyla nikah kıymış Berdan Mardini'den büyük ses getirecek itiraf: Eşim benimle evliyken sahte kimlikle başkasıyla nikah kıymış         
09:58
SP lideri Karamollaoğlu, "Cumhurbaşkanı ittifak teklif etti" sözleriyle verdiği net yanıtı anlattı: Sistem değişmeden olmaz SP lideri Karamollaoğlu, "Cumhurbaşkanı ittifak teklif etti" sözleriyle verdiği net yanıtı anlattı: Sistem değişmeden olmaz         
08:56
Fenerbahçe'de kadro dışı bırakılan Sinan Gümüş'ün paylaşımı takım arkadaşlarının yorum yağmuruna tutuldu Fenerbahçe'de kadro dışı bırakılan Sinan Gümüş'ün paylaşımı takım arkadaşlarının yorum yağmuruna tutuldu         
21:02
Sedat Peker'den aylar sonra yeni paylaşım! Mesajını jet ski üzerinden yayınladı Sedat Peker'den aylar sonra yeni paylaşım! Mesajını jet ski üzerinden yayınladı         
20:28
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 13.11.2021 17:20:22. #1.13#
SON DAKİKA: Silahla kuyumcu soygunu yapan şüpheli: "Evleneceğim, ev almak için kuyumcuyu soydum" - Son Dakika
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement