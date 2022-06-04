Silahla market basan adam kasayı boşalttıktan sonra yanına koltuk altı deodorantı aldı - Son Dakika
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Silahla market basan adam kasayı boşalttıktan sonra yanına koltuk altı deodorantı aldı

04.06.2022 15:44

Antalya'nın Alanya ilçesinde bir kişi, elinde silahla zincir markete girerek kasadaki 2 bin 600 TL'yi aldı. Şahsın yanında giderken bir adet de sürülebilir koltuk altı deodorantı alması herkese kahkaha attırdı.

Alanya'daki Kemalreisoğlu Caddesi üzerinde dün saat: 21.40 sıralarında cadde üzerinde bulunan zincir market şubesine gelen bir kişi, elinde bulunan silahı kasiyere doğrultarak kasada bulunan 2 bin 600 TL parayı alarak kayıplara karıştı. Soygun esnasında dikkat çeken ise marketten alışveriş yapan vatandaşın şüpheli şahsı ikna etme etme çabası oldu.

BİR GÜN EVVEL KEŞİF YAPMIŞ

İhbarın ardından olay yerine gelen polis ekipleri, kamera görüntülerini inceledi. Şahsın bir gün öncede markete keşif amaçlı geldiği öğrenildi. Alanya Asayiş Büro Amirliği ekiplerince yapılan saha ve kamera araştırması sonucunda şüpheli şahsın Alanya Saray Mahallesi'nde bulunan bir restorandan alınan güvenlik kamerası görüntülerinden çıkan eşkaller doğrultusunda araştırmalar yapıldı.

Kasadaki paraları boşalttı, giderken koca marketten yanına aldığı ürün herkese kahkaha attırdı

KISA SÜREDE YAKALANDI

Şüpheli şahsın B.K. isimli şahıs olduğu, şahsın 30 Mayıs 2022 günü İstanbul'dan Alanya ilçesine geldiği ve olayı gerçekleştirdiği, şahsın Saray Mahallesi Atatürk Bulvarı'nda bulunan bir Rent A Car'dan motosiklet kiraladığı öğrenildi. Saray Mahallesi Güzelyalı Caddesi 100. yıl parkında görülen şahıs, ekipler tarafından kısa surede yakalandı.

Kasadaki paraları boşalttı, giderken koca marketten yanına aldığı ürün herkese kahkaha attırdı

KOLTUK ALTINA SÜRÜLEN DEDODORANTTAN ALMIŞ

Yapılan üst aramasında 1 adet seri numarası kazınmış Kuzey - A100 marka ibareli siyah renkli tabanca, 8 adet 9x19 mm çapında fişek ve marketten aldığı sürülebilir deodorant ele geçirildi. Alanya Asayiş Büro Amirliği'ndeki işlemleri tamamlandıktan sonra adliyeye sevk edilen şahıs, tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Kasadaki paraları boşalttı, giderken koca marketten yanına aldığı ürün herkese kahkaha attırdı
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Kaynak: İHA

Alanya, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Silahla market basan adam kasayı boşalttıktan sonra yanına koltuk altı deodorantı aldı - Son Dakika

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