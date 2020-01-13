Silahla market soyan kişinin yakalanması için çalışma başlatıldı - Son Dakika

Bursa'da market çalışanına tabancasını göstererek kasadaki 3 bin lirayı ve çalışanın cep telefonunu gasbettiği öne sürülen şüphelinin yakalanması için çalışma başlatıldı.

Alınan bilgiye göre, Çırpan Mahallesi'ndeki bir markete giren şüpheli, elindeki tabancayı, iş yeri çalışanı M.A.A'ya göstererek kasadaki paraları istedi.

Daha sonra kasadaki yaklaşık 3 bin lirayı ve çalışanın cep telefonunu gasbeden şüpheli kaçtı.

Market çalışanı ve çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine gelen polis ekipleri, güvenlik kameralarını inceledi.

Ekipler, eşkalini belirledikleri şüphelinin yakalanması için çalışma başlattı.