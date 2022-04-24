Silahla öldürüp toprağa gömdüler - Son Dakika
Üye Girişi

Silahla öldürüp toprağa gömdüler

24.04.2022 23:29
Silahla öldürüp toprağa gömdüler

Samsun'da miras meselesi yüzünden akrabasını öldüren şahıs, daha sonra oğullarının da yardımıyla öldürdükleri kişiyi toprağa gömdüler.

Samsun'da miras meselesi yüzünden akrabasını öldüren şahıs, daha sonra oğullarının da yardımıyla öldürdükleri kişiyi toprağa gömdüler.

Olay, Samsun'un Çarşamba ilçesinin Yukarı Kavacık Mahallesi'nde bugün meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 44 yaşındaki Bilhan Ö.'nün yakınları kayıp olduğuna dair jandarmaya başvurdu. Jandarma JASAT ekipleri yaptıkları araştırmada Bilhan Ö.'yü aralarında arazi anlaşmazlığı bulunan dayısı K.B.'nin (62) silahla öldürdüğünü ve oğulları tarafından da ormanlık alana gömüldüğünü tespit etti. Olayla ilgili K.B., oğulları H.B. (35) ve A.B. (38) gözaltına alındı. Ceset gömüldüğü yerden çıkartılarak otopsi için Çarşamba Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor. - SAMSUN

YORUMLAR
500

Çarşamba, Samsun, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Silahla öldürüp toprağa gömdüler - Son Dakika


Son Dakika
23:34 Edirne'de oyun oynayan çocuklar patlamış bomba buldu!
23:16 Arıza yapan tırını tamir etmek istemişti! Ukraynalı şoför sıkışarak can verdi
23:15 Uğur Dündar'dan Ekrem İmamoğlu'na tepki toplayan Fenerbahçe çağrısı: Sosyal medya paylaşımlarınız üzüyor
23:05 Antalya'nın 6 maçlık galibiyet serisine Kayserispor son verdi!
22:37 Galatasaray, İzmir'de Kerem Aktürkoğlu'yla galibiyeti aldı! Altay'ın ise umutları tükendi
22:25 Bakan Dönmez'in "O gün elektriği kesilmedi" iddiasına Kılıçdaroğlu'ndan çok sert cevap: Yalansa istifa edecek misin?
22:04 Altı liderin üçüncü buluşmasından ilk fotoğraflar paylaşıldı! İki detay dikkatlerden kaçmadı
22:03 Bakan Dönmez'den Kılıçdaroğlu'yla ilgili ilginç iddia: Yapılan incelemeler sonucu o gün evin elektriği varmış
22:02 Taraftar sahada görünce kıyameti kopardı! Cüneyt Çakır'ı duygulandıran anlar!
21:10 Fransa'da Emmanuel Macron oyların yüzde 57,60'ını alarak yeniden Cumhurbaşkanı seçildi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 24.04.2022 23:38:04. #1.11#
SON DAKİKA: Silahla öldürüp toprağa gömdüler - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement