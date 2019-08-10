Son Dakika Haberleri: Silahla oynarken ağabeyini başından vurup, ölümüne neden oldu
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Silahla oynarken ağabeyini başından vurup, ölümüne neden oldu

1 saat önce

ERZURUM'un İspir ilçesinde silahla oynayan Adem A. (20), kazara tetiğe dokununca karşısında oturan ağabeyi Alparslan'ı (23) başından vurarak ölümüne neden oldu.

Silahla oynarken ağabeyini başından vurup, ölümüne neden oldu, System.String[]
ERZURUM'un İspir ilçesinde silahla oynayan Adem A. (20), kazara tetiğe dokununca karşısında oturan ağabeyi Alparslan'ı (23) başından vurarak ölümüne neden oldu. Şoka girip, intihara kalkışan Adem A.'nın elindeki silahı, yanındakiler aldı.
Olay, dün saat 17.00 sıralarında İspir İlçesi Gürcülü mevkiinde meydana geldi. Çamlıkaya Mahallesi'nde oturan kardeşler Adem ve Alparslan A., Ankara'dan tatile gelen kuzenleri Soner A. (22) ile piknik yapmaya gitti. Burada çay içerken Adem A., kuzeni Soner'in ruhsatlı tabancasıyla oynamaya başladı. Adem A., kazara tetiğe dokununca, silahtan çıkan mermi, karşısına oturan ağabeyi Alparslan A.'nın başına isabet etti. Ağabeyinin kanlar içinde yere yığıldığını gören Adem A., şoka girerek tabancayı başına doğrulttu. Soner A. son anda müdahale ederek kuzeninin elinden silahı aldı.
Soner A.'nın ihbarı üzerine olay yerine sevk edilen sağlık ekibinin yaptığı kontrolde, Alparslan A.'nın yaşamını yitirdiği tespit edildi. Olayı haber alıp, bölgeye gelen Alparslan A.'nın yakınları sinir krizi geçirdi. Baba Ahmet A. (52) gözyaşlarına boğuldu
Alparslan A.'nın cansız bedeni, yapılan incelemenin ardından İspir Devlet Hastanesi'nin morguna kaldırıldı, buradan da otopsi için Erzurum Adli Tıp Kurumu'na gönderildi. Olayın ardından Adem A., jandarma tarafından gözaltına alındı.
Alparslan A.'nın cenazesinin Adli Tıp Kurumu'ndaki otopsisinin ardından Çamlıkaya Mahallesi'nde toprağa verileceği öğrenildi.


Çamlıkaya, Erzurum, İspir, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 10.08.2019 09:18 Kaynak: DHA
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