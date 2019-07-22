Silahla oynarken kazara arkadaşını vurdu
1 saat önce
Samsun'da bir kişi tabancası ile oynarken birlikte içki içtiği arkadaşını kazara yaraladı.
Samsun Haber Yayın Tarihi: 22.07.2019 03:20 Kaynak: İHA
'da bir kişi tabancası ile oynarken birlikte içki içtiği arkadaşını kazara yaraladı.
Olay, Samsun'un Atakum
ilçesi Balaç Mahallesi Recep Tayyip Erdoğan
Bulvarı'nda boş arazide akşam saat 23.00 sıralarında meydana geldi. Edilen bilgiye göre, 3 arkadaş birlikte alkol tüketirken S.Y. (21) tabancası ile oynamaya başladı. Bu sırada kazara ateş alan tabancadan çıkan kurşun E.G 'nin (24) sol bacağına isabet etti. Yaralanan E.G. 112 acil servis ekipleri tarafından ambulansla Samsun Ondokuz Mayıs Üniversitesi
Tıp Fakültesi Hastanesine kaldırıldı. S.Y. Samsun Emniyet Müdürlüğü
Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Bürosu ekipleri tarafından yakalanarak gözaltına alındı. S.Y., Samsun Adliyesi
'ne sevk edildi. - SAMSUN
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