Son Dakika Haberleri: Silahla oynarken kazara arkadaşını vurdu
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Silahla oynarken kazara arkadaşını vurdu

1 saat önce

Samsun'da bir kişi tabancası ile oynarken birlikte içki içtiği arkadaşını kazara yaraladı.

Silahla oynarken kazara arkadaşını vurdu, System.String[]
Samsun'da bir kişi tabancası ile oynarken birlikte içki içtiği arkadaşını kazara yaraladı.

Olay, Samsun'un Atakum ilçesi Balaç Mahallesi Recep Tayyip Erdoğan Bulvarı'nda boş arazide akşam saat 23.00 sıralarında meydana geldi. Edilen bilgiye göre, 3 arkadaş birlikte alkol tüketirken S.Y. (21) tabancası ile oynamaya başladı. Bu sırada kazara ateş alan tabancadan çıkan kurşun E.G 'nin (24) sol bacağına isabet etti. Yaralanan E.G. 112 acil servis ekipleri tarafından ambulansla Samsun Ondokuz Mayıs Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesine kaldırıldı. S.Y. Samsun Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Bürosu ekipleri tarafından yakalanarak gözaltına alındı. S.Y., Samsun Adliyesi'ne sevk edildi. - SAMSUN
Recep Tayyip Erdoğan, Atakum, Samsun, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 22.07.2019 03:20 Kaynak: İHA
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