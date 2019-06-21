Son Dakika Haberleri: Silahla oynarken kendini vuran çocuk, hayatını kaybetti
Son Dakika 3. Sayfa Haber

Silahla oynarken kendini vuran çocuk, hayatını kaybetti

1 saat önce

Elazığ'da dedesine ait iş yerinde çekmecede gördüğü silahla oynarken kendini vuran 10 yaşındaki çocuk, tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.

Silahla oynarken kendini vuran çocuk, hayatını kaybetti, System.String[]
Elazığ'da dedesine ait iş yerinde çekmecede gördüğü silahla oynarken kendini vuran 10 yaşındaki çocuk, tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.

Olay, 4 gün önce merkeze bağlı İcadiye Mahallesi Kuyulu Sokak'da bulunan bir iş yerinde meydana gelmişti. Edinilen bilgiye göre, 10 yaşındaki Kuzey S. dedesine ait iş yerinde otururken, kasada fark ettiği silahı alarak oynamaya başladı. Bu sırada silahın ateş alması sonucu çocuk başından vurularak ağır yaralandı. Kısa sürede olay yerine gelen sağlık ekipleri yaralı çocuğu alarak Fırat Üniversitesi Hastanesine kaldırdı.

4 gündür hastanede yaşam mücadelesi veren çocuk, hayatını kaybetti. Küçük çocuk bugün kılınan cenaze namazının ardından Gülmez Mezarlığına defnedildiği öğrenildi. - ELAZIĞ
Haber Yayın Tarihi : 21.06.2019 02:25 Kaynak: İHA
elazığ, , çocuk, 3. Sayfa
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Dükkanının camına astığı yazıyla fenomen oldu! Gören uğramadan gitmiyor Derin Facebook ifşa oldu! Saati 15 dolara video izleyip ölüyorlar Cübbeli Ahmet, kendisine ait olduğu söylenen cinsel içerikli film kasediyle ilgili ilk kez konuştu Kebap keyfi faciaya dönüştü

SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 21.6.2019 15:35:52. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Silahla oynarken kendini vuran çocuk, hayatını kaybetti
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]