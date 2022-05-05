Son dakika: SİLAHLA OYNARKEN KENDİNİ YARALADI - Son Dakika
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Son dakika: SİLAHLA OYNARKEN KENDİNİ YARALADI

05.05.2022 18:50

Son dakika haberi: KÜTAHYA'da M.Ö. (25), otomobilinde oynadığı silahın ateş alması sonucu kendisini vurdu.

KÜTAHYA'da M.Ö. (25), otomobilinde oynadığı silahın ateş alması sonucu kendisini vurdu. M.Ö., hastaneye kaldırılarak tedaviye alındı.

Olay, öğleden sonra Andız Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre M.Ö., 16 AGZ 827 plakalı otomobilinde otururken silahla oynamaya başladı. Silahın ateş almasıyla yaralanan M.Ö., ailesini arayıp yardım istedi. Kısa sürede gelen M.Ö.'nün ailesi de durumu sağlık ekiplerine bildirdi. Sağlık ekiplerince olay yerinde ilk müdahalesi yapılan M.Ö., Kütahya Sağlık Bilimleri Üniversitesi Evliya Çelebi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılarak tedaviye alındı.

Polis, olayla ilgili inceleme başlattı.

Son dakika: SİLAHLA OYNARKEN KENDİNİ YARALADI
Son dakika: SİLAHLA OYNARKEN KENDİNİ YARALADI
Son dakika: SİLAHLA OYNARKEN KENDİNİ YARALADI
Son dakika: SİLAHLA OYNARKEN KENDİNİ YARALADI
Son dakika: SİLAHLA OYNARKEN KENDİNİ YARALADI
Son dakika: SİLAHLA OYNARKEN KENDİNİ YARALADI
Son dakika: SİLAHLA OYNARKEN KENDİNİ YARALADI
Son dakika: SİLAHLA OYNARKEN KENDİNİ YARALADI
Son dakika: SİLAHLA OYNARKEN KENDİNİ YARALADI

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Kaynak: DHA

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