Son Dakika Haberleri: Silahla oynarken kuzenini vurdu, şoka girip intihara kalkıştı
Son Dakika 3. Sayfa Haber

Silahla oynarken kuzenini vurdu, şoka girip intihara kalkıştı

1 saat önce

Hatay'da 2 kuzenin evlerinde buldukları silahla oynadıkları sırada silahın ateş alması sonucu bir çocuk hayatını kaybetti.

Silahla oynarken kuzenini vurdu, şoka girip intihara kalkıştı, System.String[]
Hatay'da 2 kuzenin evlerinde buldukları silahla oynadıkları sırada silahın ateş alması sonucu bir çocuk hayatını kaybetti. Şoka giren diğer çocuk ise kendine sıkarak intihara kalkıştı.

Olay, Antakya ilçesi Ürgenpaşa Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiler doğrultusunda, evlerinde bulduğu Kırıkkale Tabanca 765 marka silahla oynayan 16 yaşındaki A.S.A. silahın ateş almasıyla, 13 yaşındaki kuzeni Ç.S.'yi vurdu. Yaşadığı şokla birlikte silahı kendisine doğrultan A.S.A., intihara kalkıştı. Silah sesleri üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri ağır yaralı olan A.S.A.'yı Hatay Devlet Hastanesine kaldırdı. Olay yerinde hayatını kaybeden Ç.S. ise olay yeri inceleme ekipleri tarafından yapılan incelemenin ardından cenaze aracıyla Hatay Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Olay yeri incelemesi sırasında, çocuklarını görmek isteyen Ç.S.'nin yakınları sinir krizi geçirdiği görüldü.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor. - HATAY
Haber Yayın Tarihi : 17.06.2019 06:41 Kaynak: İHA
Hatay, 3. Sayfa
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Sevgilisini kalbinden bıçaklayarak öldüren 2 çocuk annesi tahliye edildi Seyir halindeki tır alev alev yandı Avladıkları kirpilerle verdikleri poz pahalıya patladı! Ürküten nükleer yarışı! Ateşlemeye hazır 2 bin silah var

SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 17.6.2019 20:15:22. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Silahla oynarken kuzenini vurdu, şoka girip intihara kalkıştı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]