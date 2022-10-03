Silahla oynayan 12 yaşındaki çocuk kuzenini vurdu - Son Dakika
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Silahla oynayan 12 yaşındaki çocuk kuzenini vurdu

03.10.2022 21:54

İzmir'in Selçuk ilçesinde meydana gelen korkunç olayda iki kuzenin evde buldukları silahla oyunu ölüm getirdi. 12 yaşındaki çocuğun silahı doğrultup ateş ettiği kuzeni yaşamını yitirdi.

Saat 15.00 sıralarında Selçuk ilçesi Cumhuriyet Mahallesi'nde meydana gelen olayda, kuzen olan M.Ç. ve H.A. adlı çocuklar evde 2 adet tabanca buldu. Tabancalarla oyun oynamaya başlayan çocuklardan H.A., elindeki tabancayla kuzeni M.Ç.'nin arkasına geçti. Tabancayı kuzenine doğrultan H.A. tetiğe bastı. Bir anda patlayan silahtan çıkan kurşun, M.Ç.'nin başına isabet etti.

TALİHSİZ ÇOCUK HAYATINI KAYBETTİ

Silah sesini duyan çevredeki vatandaşların durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirmesi üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Polis ekipleri çevrede güvenlik önlemi alırken, sağlık ekipleri M.Ç.'nin hayatını kaybettiğini belirledi. Tahlisiz çocuğun cansız bedeni savcının incelemesinin ardından otopsi için İzmir Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

OLAY YERİNE GELEN AİLELER SİNİR KRİZİ GEÇİRDİ

Acı haberi alan aile yakınları olay yerine geldikten sonra eve çıkmak ve çocukları görmek istedi. Polis ekipleri izin vermeyince aile fertleri ile polisler arasında arbede yaşandı. Öte yandan oyun oynarken kuzenini vurduğu iddia edilen H.A., polis ekiplerince emniyete götürüldü.Olayla ilgili soruşturmanın devam ettiği öğrenildi.

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Kaynak: İHA

Selçuk, İzmir, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Silahla oynayan 12 yaşındaki çocuk kuzenini vurdu - Son Dakika

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