Silahla oynayan genç kendisini yaraladı
1 saat önce
Adıyaman'ın Kahta ilçesinde tabancayla oynadığı sırada kendisini vuran genç yaralandı.
Adıyaman Haber Yayın Tarihi : 09.07.2019 06:49 Kaynak: AA
'ın Kahta
ilçesinde tabancayla oynadığı sırada kendisini vuran genç yaralandı.
Alınan bilgiye göre, Atatürk Barajı göleti yakınlarına arkadaşlarıyla giden Ş.B. (18), yanındaki ruhsatsız tabancayla oynamaya başladı.
Başkut, tabancanın ateş almasıyla yaralandı.
Arkadaşlarının bildirmesi üzerine olay yerine gelen 112 Acil Servis
ekiplerince Kahta Devlet Hastanesine kaldırılan Ş.B'nin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.
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