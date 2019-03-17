Silahla Oynayan Gencin Kazara Kendini Vurduğu İddiası
1 saat önce
Malatya'da oynadığı tüfeğin kazara ateş alması sonucu vurulduğu öne sürülen genç hastanede tedavi altına alındı.
Malatya
'da oynadığı tüfeğin kazara ateş alması sonucu vurulduğu öne sürülen genç hastanede tedavi altına alındı.
İddiaya göre, otopark görevlisi F.K (17), Battalgazi
ilçesine bağlı Nuriye Mahallesi'ndeki iş yerinde oynadığı pompalı tüfeğin kazara ateş alması sonucu göğsünden yaralandı.
Yanında bulunan arkadaşı B.U.G'nin (17) haber vermesi üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından F.K, İnönü Üniversitesi Turgut Özal
Tıp Merkezi'ne kaldırıldı.
Yoğun bakıma alınan F.K'nin, hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.
B.U.G, gözaltına alındı.
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Haber Yayın Tarihi : 17.03.2019 12:21 Kaynak: AA
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