Silahla oynayan zabıta memuru kazara kafasından kendini vurdu - Son Dakika
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Silahla oynayan zabıta memuru kazara kafasından kendini vurdu

23.04.2022 09:56
Silahla oynayan zabıta memuru kazara kafasından kendini vurdu

Samsun'da silahlı oynayan zabıta memuru kazara kafasından kendini vurarak ağır yaralandı.

Samsun'da silahlı oynayan zabıta memuru kazara kafasından kendini vurarak ağır yaralandı.

Olay, Samsun'un Tekkeköy ilçesi Çay Mahallesi'nde bulunan Minibüsçüler Kooperatifi içinde gece saat 01.20'de meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Tekkeköy'de zabıta memuru olarak görev yapan 3 çocuk babası Serdar Ö.(41), kurcaladığı tabanca kazara ateş aldı. Zabıta, silahın yanlışlıkla ateş alması sonucu kendini kafasından vurdu. Ağır yaralanan Serdar Ö. 112 ekipleri tarafından ambulansa özel bir hastaneye kaldırıldı. Serdar Ö. ilk müdahalesini ardından Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edildi.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. - SAMSUN

Silahla oynayan zabıta memuru kazara kafasından kendini vurdu
Silahla oynayan zabıta memuru kazara kafasından kendini vurdu
Silahla oynayan zabıta memuru kazara kafasından kendini vurdu
Silahla oynayan zabıta memuru kazara kafasından kendini vurdu
Silahla oynayan zabıta memuru kazara kafasından kendini vurdu

YORUMLAR
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Tekkeköy, Samsun, Zabıta, Çay, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Silahla oynayan zabıta memuru kazara kafasından kendini vurdu - Son Dakika


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