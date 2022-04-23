Silahla oynayan zabıta memuru kazara kendini vurdu - Son Dakika
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Silahla oynayan zabıta memuru kazara kendini vurdu

23.04.2022 10:31

Silahla oynayan zabıta memuru kazara kendini vurdu Samsun'da silahıyla oynayan zabıta memuru kazara kafasından kendini vurarak ağır yaralandı.

Silahla oynayan zabıta memuru kazara kendini vurdu

SAMSUN - Samsun'da silahıyla oynayan zabıta memuru kazara kafasından kendini vurarak ağır yaralandı.

Olay, Samsun'un Tekkeköy ilçesi Çay Mahallesi'nde bulunan Minibüsçüler Kooperatifi içinde gece saat 01.20'de meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Tekkeköy'de zabıta memuru olarak görev yapan 3 çocuk babası Serdar Ö.(41), tabancısıyla oynadığı sırada yanlışlıkla ateş alması sonucu kendini kafasından vurdu. Ağır yaralanan Serdar Ö. 112 ekipleri tarafından ambulansa özel bir hastaneye kaldırıldı. Serdar Ö. ilk müdahalesini ardından Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edildi.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Silahla oynayan zabıta memuru kazara kendini vurdu
Silahla oynayan zabıta memuru kazara kendini vurdu
Silahla oynayan zabıta memuru kazara kendini vurdu
Silahla oynayan zabıta memuru kazara kendini vurdu

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Tekkeköy, Samsun, Zabıta, Çay, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Silahla oynayan zabıta memuru kazara kendini vurdu - Son Dakika


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SON DAKİKA: Silahla oynayan zabıta memuru kazara kendini vurdu - Son Dakika
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