Son dakika haber: Silahla oyun kanlı bitti - Son Dakika
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Son dakika haber: Silahla oyun kanlı bitti

29.03.2022 12:46
Son dakika haber: Silahla oyun kanlı bitti

Gelen son dakika haberine göre Balıkesir'in Bandırma ilçesinde silahla oynayan 16 yaşındaki lise öğrencisi arkadaşını şakağından vurdu.

Balıkesir'in Bandırma ilçesinde silahla oynayan 16 yaşındaki lise öğrencisi arkadaşını şakağından vurdu.

Bandırma Paşakent Mahallesinde meydana gelen olayda arkadaşı K.Y.'nin (16) silahla oynarken şakağından vurduğu lise öğrencisi Alp Kanıbir (16) yaralandı. Bandırma Eğitim ve Araştırma Hastanesinde tedavi altına alındı. Talihsiz öğrenci Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesine sevk edilen Kanıbir'in gözlerinin görme özelliğini kaybettiği öğrenildi.

Olayın ardından K.Y. polis tarafından gözaltına alındı. Emniyetteki ifadesinde, arkadaşını kazayla vurduğunu söyleyen K.Y., işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece, 'taksirle yaralamaya neden olmak' suçundan tutuklandı.

(Ömer Turan/ İHA)

Son dakika haber: Silahla oyun kanlı bitti

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Kaynak: İHA

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