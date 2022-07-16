SİLAHLA ŞAKALAŞIRKEN AKRABASINI ÇENESİNDEN VURDU - Son Dakika
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SİLAHLA ŞAKALAŞIRKEN AKRABASINI ÇENESİNDEN VURDU

16.07.2022 00:09

KARAMAN'da M.U. (17), elinde tabancayla şakalaşırken kazara tetiğe dokunması sonucu akrabası Melih U.'yu (17), çenesinden yaraladı.

KARAMAN'da M.U. (17), elinde tabancayla şakalaşırken kazara tetiğe dokunması sonucu akrabası Melih U.'yu (17), çenesinden yaraladı.

Olay, bugün saat 20.30 sıralarında Kirişçi Mahallesi İbrahim Baran Caddesi'nde bir iş yerinde meydana geldi. M.U., elinde tabancayla akrabası Melih U. ile şakalaşırken kazara tetiğe dokundu. Ateş alan tabancadan çıkan mermi Melih U.'nun çenesine isabet etti. Kanlar içinde kalan Melih U., ihbar üzerine çağrılan ambulansla Karaman Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Hayati tehlike kaydı bulunan Melih U. ilk müdahalesinin ardından Konya'ya sevk edildi. M.U. polis tarafından gözaltına alındı.

YORUMLAR
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Şaka facia ile bitti! Kazara tetiğe dokunan 17 yaşındaki çocuk, aynı yaştaki kuzenini çenesinden vurdu Şaka facia ile bitti! Kazara tetiğe dokunan 17 yaşındaki çocuk, aynı yaştaki kuzenini çenesinden vurdu Silahla şakalaşırken kazayla kuzenini vurdu Silahla şakalaşırken kazayla kuzenini vurdu
Kaynak: DHA

Karaman, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel SİLAHLA ŞAKALAŞIRKEN AKRABASINI ÇENESİNDEN VURDU - Son Dakika

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