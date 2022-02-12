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Silahla saldırıda ölmüştü, bu kez ailesinin otomobilini kurşunladılar - Son Dakika

Silahla saldırıda ölmüştü, bu kez ailesinin otomobilini kurşunladılar

12.02.2022 00:57
Silahla saldırıda ölmüştü, bu kez ailesinin otomobilini kurşunladılar

Trabzon'un Ortahisar ilçesindeki yaklaşık 9 ay önce silahla yaralanan ve hastanede hayatını kaybeden 29 yaşındaki Furkan Öztürk'ün ailesinin park halindeki otomobili kurşunlandı.

Trabzon'un Ortahisar ilçesindeki yaklaşık 9 ay önce silahla yaralanan ve hastanede hayatını kaybeden 29 yaşındaki Furkan Öztürk'ün ailesinin park halindeki otomobili kurşunlandı. Trabzon Valiliği önüne gelen Öztürk ailesi, korku içinde yaşadıklarını belirterek, yardım istedi.

Trabzon'un Ortahisar ilçesinin 3 Nolu Erdoğdu Mahallesi'nde 15 Mayıs tarihinde meydana gelen olayda Furkan Birkan Öztürk (29) evinin önünde uğradığı silahla saldırı sonucu ağır yaralandı. Öztürk, olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından kaldırıldığı hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Yaşanan silahlı saldırı olayının ardından polis ekipleri tarafından tespit edilen 2 kişi adliyeye sevk edildi. Şahıslardan biri tutuklanarak cezaevine gönderilirken, diğeri ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Yaklaşık 9 ay önce meydana gelen silahlı saldırı olayının ardından Öztürk ailesi gece saatlerinde tekrar silah seslerini duyunca evlerinin önüne indi. Park halindeki aracının kurşunların hedefi olduğunu fark eden Öztürk ailesi sitenin güvenlik kamera görüntülerini inceledi. Görüntülerde sitenin üst kısmına 2 kişinin bulunduğu bir motosikletin geldiğini ve motosikletten inen bir şahsın aracını 6 el ateş ettiğini gören Öztürk ailesi durumu polis ekiplerine bildirdi. Kask ve maske takarak araç kurşunlayan 2 şahsı yakalamak için polis ekipleri tarafından inceleme başlatılırken, silahlı saldırıda hayatını kaybeden oğlunun fotoğrafı ile valilik önüne gelen baba Harun Öztürk ve anne Ayhan Öztürk, "Adalet istiyoruz" dedi. - TRABZON

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Ortahisar, Trabzon, Saldırı, Polis, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Silahla saldırıda ölmüştü, bu kez ailesinin otomobilini kurşunladılar - Son Dakika


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