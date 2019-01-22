Silahla Tehdit Suçundan Aranan 1 Kişi Tutuklandı
18 dakika önce
Ürgüp İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından silahla tehdit suçundan aranan 1 kişi yakalandı.
Ürgüp
İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından silahla tehdit suçundan aranan 1 kişi yakalandı.
Edinilen bilgilere göre, Ürgüp İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından şüphe üzerine durdurulan araç içerisinde bulunan M.K.'nın GBT kontrolü yapıldı. Yapılan GBT kontrolü sonrasında M.K.'nın silahla tehdit suçundan arandığını tespit eden polis ekipleri şahsı gözaltına aldı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheli tutuklanarak Nevşehir
E Tipi Kapalı Cezaevine gönderildi. - NEVŞEHİR
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Haber Yayın Tarihi : 22.01.2019 08:56 Kaynak: İHA
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