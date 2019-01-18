Son Dakika Haberleri: Silahla Tehditle Haksız Kazanç Sağlayan Suç Örgütüne Operasyon: 8 Tutuklama

Silahla Tehditle Haksız Kazanç Sağlayan Suç Örgütüne Operasyon: 8 Tutuklama

1 saat önce

Silahla tehditle haksız kazanç sağlayan suç örgütüne operasyon: 8 tutuklamaİZMİR - İzmir'in Ödemiş ilçesinde, silahla tehdit ettikleri kişilerden haksız kazanç sağladıkları öne sürülen suç örgütü üyelerine yönelik operasyonda gözaltına alınan 13 zanlıdan örgüt elebaşının da aralarında bulunduğu...

Silahla tehditle haksız kazanç sağlayan suç örgütüne operasyon: 8 tutuklama

İZMİR - İzmir'in Ödemiş ilçesinde, silahla tehdit ettikleri kişilerden haksız kazanç sağladıkları öne sürülen suç örgütü üyelerine yönelik operasyonda gözaltına alınan 13 zanlıdan örgüt elebaşının da aralarında bulunduğu 8 kişi tutuklandı.
Ödemiş Cumhuriyet Başsavcılığı, A.R.A. liderliğinde ve bu şahsa bağlı bazı kişilerin silahla tehdit ettikleri vatandaşları baskı altına alarak korkutma, yıldırma ve sindirme yöntemiyle haksız kazanç elde ettikleri ihbarı üzerine harekete geçildi.
İzmir İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı ekipler, bunun üzerine düzenlenen operasyonda suç örgütünün elebaşı A.R.A. ile M.T, M.U, O.Ö, S.K, H.Ç, A.E, T.E, M.G, M.K, M.H.D, F.G. ve K.Ö. olmak üzere toplamda 13 kişiyi gözaltına alındı. Adreslerindeki aramalarda da, ruhsatsız tabancalar, susturucu aparatı, bir pompalı av tüfeği, çok sayıda fişek, mağdurlara ait çek, çok sayıda sentetik uyuşturucu ele geçirildi. Suç örgütü elebaşını A.R.A'nın, Irak'a kaçma hazırlığı yaptığı sırada yakalandığı belirtildi.
Emniyetteki işlemlerinin ardından adli makamlara sevk edilen şüphelilerden, M.G., M.K. ve K.Ö. serbest bırakılırken, T.E. ve F.G. ise adli kontrol şartı ile serbest kaldı. Örgüt lideri A.R.A. ile örgüt üyeleri olan M.T., M.U., O.Ö., S.K., A.E., H.Ç. ve M.H.D. ise çıkarıldıkları mahkeme tarafından tutuklandı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 18.01.2019 01:12 Kaynak: İHA

Cumhuriyet Başsavcılığı, Ödemiş, İzmir, 3. Sayfa
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