Silahla ve bıçakla yaralama olaylarının zanlıları kovalamaca sonucu yakalandı - Son Dakika

Silahla ve bıçakla yaralama olaylarının zanlıları kovalamaca sonucu yakalandı

Kahramanmaraş'ta silahla ve bıçakla yaralama suçundan aranan iki şüpheli kovalamaca sonucu yakalandı.

Kahramanmaraş'ta silahla ve bıçakla yaralama suçundan aranan iki şüpheli kovalamaca sonucu yakalandı. Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, yaralama suçundan aranan Sıddık L. (28) ve Ökkeş Ö'nün (20) merkez Dulkadiroğlu ilçesi Kayabaşı Mahallesi Kanlıdere Caddesi'ndeki otomobilde bulundukları bilgisi üzerine harekete geçti. Ekipleri fark ederek kaçan zanlılar, polislerce kovalamaca sonucu yakalandı. Kendilerini görüntüleyen gazetecilere "Ne çekiyorsun abi cinayet mi işledik?" diye tepki gösteren şüphelilerden Sıddık L'nin üç hafta önce kent merkezinde iki kişiyi tabancayla, Ökkeş Ö'nün de üç gün önce bir kişiyi bıçakla yaralayıp kaçtığı öğrenildi. Asayiş Şube Müdürlüğüne götürülen zanlılardan Sıddık L'nin çeşitli suçlardan 30, Ökkeş Ö'nün ise 18 kaydının bulunduğu belirtildi.

Haber Yayın Tarihi: Kaynak: AA

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