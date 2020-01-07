Silahla vurulan gebe dağ keçisi kurtarılamadı - Son Dakika
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Silahla vurulan gebe dağ keçisi kurtarılamadı

6 saat önce

MERSİN'in Bozyazı ilçesinde silahla vurulup, yaralanmış halde bulunan gebe dağ keçisi, veterinerin müdahalesine rağmen kurtarılamadı.

Silahla vurulan gebe dağ keçisi kurtarılamadı, System.String[]

MERSİN'in Bozyazı ilçesinde silahla vurulup, yaralanmış halde bulunan gebe dağ keçisi, veterinerin müdahalesine rağmen kurtarılamadı.

Karamanastır bölgesinde gezintiye çıkan bir grup, yerde hareketsiz yatan dağ keçisi gördü. Silahla vurulduğu belirlenen dağ keçisi, Büyükşehir Belediyesi'ne ait Bozyazı Tekmen Mahallesi'ndeki hayvan bakım ve rehabilitasyon merkezine teslim edildi. Gebe olduğu belirlenen keçi, burada yapılan müdahaleye karşın kurtarılamadı.

Keçiyi bulanlar arasında yer alan Dr. Bahadırhan Karakoç, silahla vurulan keçinin kurtarılamamasına üzüldüğünü belirterek, "Yaşam savaşı veren dağ keçisine sabaha kadar veteriner arkadaşlarımla birlikte her türlü müdahaleyi yaptık ancak kurtaramadık. Üstelik hamile olduğunu öğrenince üzüntüm bir kat daha arttı" dedi.


Bozyazı, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 07.01.2020 11:51 Kaynak: DHA
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