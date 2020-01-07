Silahla vurulan hamile dağ keçisi kurtarılamadı - Son Dakika
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Silahla vurulan hamile dağ keçisi kurtarılamadı

6 saat önce

MERSİN'in Bozyazı ilçesinde silahlı vurulmuş halde bulunan hamile yaralı dağ keçisi götürüldüğü veterinerin müdahalesine rağmen kurtarılamadı.

Silahla vurulan hamile dağ keçisi kurtarılamadı, System.String[]

MERSİN'in Bozyazı ilçesinde silahlı vurulmuş halde bulunan hamile yaralı dağ keçisi götürüldüğü veterinerin müdahalesine rağmen kurtarılamadı.Hafta sonu geziye çıkan bir grup,  Karamanastır  bölgesinde hareketsiz halde yatan bir dağ keçisi buldu.  Silahlı vurulduğu belirlenen dağ keçisi, Mersin Büyükşehir Belediyesine ait Bozyazı Tekmen Mahallesi'nde bulunan hayvan bakım ve rehabilitasyon merkezine teslim edildi. Hamile olduğu da belirlenen keçi, burada yapılan müdahaleye karşın kurtarılamadı. Keçiyi bulan grupta yer alan Dr. Bahadırhan Karakoç, silahla vurulan keçinin kurtarılmamasına üzüldüğünü söyledi. Karakoç, "Yaşam savaşı veren dağ keçisine sabaha kadar veteriner arkadaşlarımla birlikte her türlü müdahaleyi yaptık ancak kurtaramadık. Üstelik hamile olduğunu öğrenince üzüntüm bir kat daha arttı" dedi.


Bozyazı, Mersin, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 07.01.2020 12:28 Kaynak: DHA
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