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Son dakika haber | Silahla vurulan iş adamının araçla takip edildiği ortaya çıktı - Son Dakika

Son dakika haber | Silahla vurulan iş adamının araçla takip edildiği ortaya çıktı

08.02.2022 17:04

Son dakika 3. sayfa haberine göre Silahla vurulan iş adamının araçla takip edildiği ortaya çıktı Kocaeli'de iş adamı İzzet Tanrıkulu'nun silahlı saldırıya uğramadan önce beyaz bir otomobil tarafından takip edildiği ortaya çıktı.

Silahla vurulan iş adamının araçla takip edildiği ortaya çıktı

KOCAELİ - Kocaeli'de iş adamı İzzet Tanrıkulu'nun silahlı saldırıya uğramadan önce beyaz bir otomobil tarafından takip edildiği ortaya çıktı.

Olay, 4 Şubat Cuma Günü Kocaeli'nin İzmit ilçesi Sanayi Mahallesi Gençler Sokak'ta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, geri dönüşüm fabrikası sahibi iş adamı İzzet Tanrıkulu, kimliği tespit edilemeyen şüpheli ya da şüpheliler tarafından silahlı saldırıya uğradı. Tanrıkulu ayağından yaralanırken, şüpheli ya da şüpheliler ise olay yerinden kaçtı. Yaralanan İzzet Tanrıkulu, olay yerindeki ilk müdahalelerinin ardından özel bir hastaneye götürüldü.

Olay gününe ait güvenlik kamera görüntüsü ortaya çıktı. Görüntüde, İzzet Tanrıkulu'nun aracı ile ilerlediği, beyaz otomobilde bulunan şüpheli ya da şüphelilerin de onu takip ettiği kaydedildi.

Polis ekiplerinin olay ile ilgili incelemeleri sürüyor.

Son dakika haber | Silahla vurulan iş adamının araçla takip edildiği ortaya çıktı
Son dakika haber | Silahla vurulan iş adamının araçla takip edildiği ortaya çıktı
Son dakika haber | Silahla vurulan iş adamının araçla takip edildiği ortaya çıktı
Son dakika haber | Silahla vurulan iş adamının araçla takip edildiği ortaya çıktı
Son dakika haber | Silahla vurulan iş adamının araçla takip edildiği ortaya çıktı
Son dakika haber | Silahla vurulan iş adamının araçla takip edildiği ortaya çıktı

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Otomobil, İş Adamı, Kocaeli, Cuma, 3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Son dakika haber | Silahla vurulan iş adamının araçla takip edildiği ortaya çıktı - Son Dakika


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