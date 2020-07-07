Silahla vurulan kadın hastaneye kaldırıldı - Son Dakika

Silahla vurulan kadın hastaneye kaldırıldı

Silahla vurulan kadın hastaneye kaldırıldı Kayseri'nin Kocasinan ilçesinde silahla vurulan kadın, hastanede tedavi altına alındı.

Silahla vurulan kadın hastaneye kaldırıldı

İstanbul'un koronavirüs yoğunluk haritası güncellendi! 5 ilçe alarm veriyor
Gizemi çözülemeyen olay! Bu sudan içen kuşlar ölüyor
Ablasını toprağa vermenin acısına dayanamayan emekli emniyet müdürü, aynı gün kalp krizinden vefat etti

KAYSERİ - Kayseri'nin Kocasinan ilçesinde silahla vurulan kadın, hastanede tedavi altına alındı.

Edinilen bilgiye göre, ilçeye bağlı Fevzioğlu Mahallesi 45. Sokak üzerinde bilinmeyen bir nedenden dolayı kavga çıktı. Çıkan kavgada isminin Melek F. olduğu öğrenilen bir kadın, silahla karın kısmından vurularak yaralandı. Haber verilmesi üzerine olay yerine 112 ve çok polis ekipleri sevk edildi. Yaralı kadın, 112 ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi'ne götürüldü. Polis ekipleri de şüphelinin yakalanması için çalışma başlattı.

Polis olayla ilgili soruşturma başlattı.

Kocasinan, Kayseri, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 07.07.2020 12:40 Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Silahla vurulan kadın hastaneye kaldırıldı - Son Dakika
YORUMLAR

Son Dakika

15:47 Son dakika: Koronavirüsü küçümseyen Brezilya Devlet Başkanı'na koronavirüs bulaştı 14:33 61 yaşındaki Madonna, iç çamaşırsız pozunu paylaştı 13:41 38 derece ateşi olan eşini kabul etmeyen özel hastanelere isyan eden Umut Oğuz, soluğu devlet hastanesinde aldı 13:26 Merkez, TL zorunlu karşılıklara uygulanan faizi düşürdü 12:49 Son Dakika: Rus Meclisi'nden TBMM'ye çağrı: Ayasofya'yı müze olarak koruyun 12:41 TESK'ten elektrik faturalarında indirim talebi: Vatandaş ve esnaf sevindirilmeli 12:40 Hastaneden ambulans çalan genç: Ambulans şoförü olmak çocukluk hayalimdi 12:14 Gelibolu'da tarlaları yanan köylüler, oluşan manzara sonrasında büyük üzüntü yaşadı 11:55 Tatil için gittiği Rize'ye hayran kalan Gamze Özçelik, ev yaptırmaya karar verdi 11:06 Yeni evlenen arkadaşına şaka yapmak isteyen 4 arkadaş, sosyal mesafeye uymadığı için 3.600 lira ceza yedi 10:48 Kusursuz vücuduyla büyüleyen Ebru Polat, fit kalmanın sırrını verdi 10:00 Kocası ve erkek kardeşi tarafından taşlanarak öldürüldü 09:28 Altın Kelebek Ödülü'ne layık görülen şarkıcı Emrah'tan yıllardır görüşmediği oğluna büyük ayıp 08:57 Erzincan'da 95 ülkeye ihracatı yapılan vişnenin hasadı başladı 22:28 50'den az çalışanı olan tüm iş yerlerinde İş Güvenliği Uzmanı ve İşyeri Hekimi bulundurmak artık zorunlu hale geldi
İstanbul'un koronavirüs yoğunluk haritası güncellendi! 5 ilçe alarm veriyor
18:29
Ablasını toprağa vermenin acısına dayanamayan emekli emniyet müdürü, aynı gün kalp krizinden vefat etti
17:44
Metin Akpınar ve Müjdat Gezen'e "Cumhurbaşkanı'na alenen hakaret" suçundan dava açıldı
17:38
Oğlunu öldüren baba, hakim karşısında çark etti: Korkutmak istedim
17:37
Çeviri hatası nedeniyle Athletic Bilbao'nun Real Madrid maçındaki penaltısı verilmedi
17:31
Son Dakika: TBMM Başkanlığı seçiminin ikinci turunda da sonuç çıkmadı
17:22
Pozisyonlar arka arkaya geliyor! 9 dakikada 2 net pozisyon kaçtı
17:06
Türkiye'nin günlerce konuştuğu yol verme cinayetinin yeni görüntüleri ortaya çıktı
17:03
İstanbul Valiliği'nden sağanak uyarısı! 6 ilçede metrekareye 50 kilogram yağış bekleniyor
16:57
ABD'li hazır giyim devi Lucky Brand iflas başvurusunda bulundu
16:03
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 7.07.2020 19:02:20. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Silahla vurulan kadın hastaneye kaldırıldı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]