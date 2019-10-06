Silahla vurulan kişi yaşamını yitirdi

İSTANBUL - İstanbul'un Sancaktepe ilçesinde gece saatlerinde iki grup arasında çıkan tartışma sonucu bir kişi silahla vurularak öldürüldü.

Tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı

Olay, saat 23.15 sıralarında Sancaktepe ilçesi, Veysel Karani Mahallesi, Ulugazi Caddesi'nde meydana geldi. Çıkan tartışmanın ardından kimliği belirlenemeyen kişi ya da kişiler, 27 yaşındaki Emrullah Yıldırım'ı silahla ağır yaralayarak olay yerinden otomobille kaçtı. Olay yerine gelen ambulans ile Sultanbeyli Devlet Hastanesi'ne götürülen Yıldırım, ameliyata alındı. Durumu kritik olarak hastaneye getirilen Yıldırım, tüm müdahalelere rağmen yaşamını yitirdi.