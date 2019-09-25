Son Dakika Haberleri: Silahla vurulan yaralı vaşak kurtarılamadı
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Silahla vurulan yaralı vaşak kurtarılamadı

2 saat önce

Denizli'nin Tavas ilçesi kırsalında vatandaşlar tarafından yaralı olarak bulunan ve Afyon Kocatepe Üniversitesi Yaban Hayatını Kurtarma Rehabilitasyon Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi'nde (AKÜREM) tedavi altına alınan vaşak kurtarılamadı.

Silahla vurulan yaralı vaşak kurtarılamadı, System.String[]

Denizli'nin Tavas ilçesi kırsalında vatandaşlar tarafından yaralı olarak bulunan ve Afyon Kocatepe Üniversitesi Yaban Hayatını Kurtarma Rehabilitasyon Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi'nde (AKÜREM) tedavi altına alınan vaşak kurtarılamadı.

İlçe kırsalında iki gün önce bulunduktan sonra AKÜREM'e teslim edilen yaralı vaşağın, muayenede omurga kısmından ateşli silah ile yaralandığı tespit edildi.

Tedavi altına alınan yaralı vaşak, müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

AKÜREM Müdürü Doç. Dr. Emine Hesna Kandır, gazetecilere yaptığı açıklamada, yaralı hayvanı kurtarmak, tekrar sağlığına kavuşturmak için çok çalıştıklarını belirtti.

Yaralı hayvanın tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadığını ifade eden Kandır, yaralı ve bitkin halde bulunan vaşağın vücudunda çok sayıda saçma belirlediklerini ifade etti.

Kandır, şunları kaydetti:

"Sayıları gün geçtikçe azalan, doğa için gerekli ve koruma altında olan vaşağın bu şekilde silahla yaralanması bizleri üzdü. Vaşaklar ülkemizde korunan hayvanlardan biri. Maalesef nesli tehlike altında. İnsanlardan uzak ormanlık alanlarda yaşarlar. Küçük memelilerle besleniyorlar. Çok büyük hayvanlara saldırdıkları da söylenir ama insana asla saldıracaklarını düşünmüyoruz. Biraz daha duyarlı olmaya çağırıyorum insanları. Tüm canlıların yaşam hakkı en az insanlar kadar var ve onlar doğal dengenin önemli bir parçası."

Afyon Kocatepe Üniversitesi, Denizli, Tavas, Kültür Sanat

Haber Yayın Tarihi: 25.09.2019 12:04 Kaynak: AA
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