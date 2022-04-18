Silahla vurularak felç olan ayı tedaviye olumlu yanıt veriyor - Son Dakika

Hakkari'nin Çukurca ilçesinde belinden silahla vurularak felç olan ayı, getirildiği Yaban Hayvanları Koruma ve Rehabilitasyon Merkezi'nde tedaviye olumlu yanıt vermeye başladı.

Geçtiğimiz günlerde Irak sınırındaki Çukurca ilçesine bağlı Narlı köyü kırsalında yaralı bir ayının olduğu ihbarı üzerine Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü ve Hakkari Belediyesi Veteriner İşleri Müdürlüğü ekipleri yönlendirildi. Bel kısmından silahla vurulduğu tespit eden ayı, ilk olarak veterinerler tarafından yapılan muayenesinin ardından Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü ekiplerince Van'a getirildi. Yaralı ayı Yaban Hayvanları Koruma ve Rehabilitasyon Merkezinde tedaviye alındı. Birinci aşama tedavisi tamamlanan ve ikinci aşama tedavisi devam eden ayı, son tedavilere de olumlu yanıt vermeye başladı.

"TEDAVİYE HIZLI ŞEKİLDE CEVAP VERİYOR"

İHA muhabirine konuşan Merkez Müdürü Prof. Dr. Lokman Aslan, Hakkari'nin Çukurca ilçesinde yaralı halde bulunan ayının DKMP tarafından kendilerine getirildiğini hatırlattı. Getirilen ayının kış uykusundan dolayı zayıf olduğunu ve ateşli saldırı nedeniyle güçsüz bir durumda olduğunu ifade eden Merkez Müdürü Prof. Dr. Aslan, "Biz ilk etapta her hastada olduğu gibi genel muayenesini yaptık. Bunun ardından destekleyici tedavilere başladık. Aynın durumunu 4 gün içerisinde stabil hale getirdik. Ancak yaralanmaya bağlı arka tarafın felci şekillendi. Felç tedavisi için uzunca bir süreye gereksinim vardır. Tedaviye hızlı şekilde cevap veriyor. Sinir iletileri yavaş yavaş gelmeye başladı. Tedavisini yapıp doğaya kazandırmak için elimizden gelen çapayı göstermekteyiz" dedi.

Tedavinin ikinci aşamasında olduklarını dile getiren Aslan, "Üçüncü aşamada rehabilitasyon aşamasına geçeceğiz. Eğer doğada yaşayabileceği kanaatine varırsak tekrar aynı bölgeye bırakmayı düşünüyoruz. Ancak bu tedavi süreci uzun sürer ve doğadan koparsa hayvanat bahçelerinde misafir etmeyi düşünmekteyiz" diye konuştu.

Vatandaşın doğada gördükleri yaban hayvanlarıyla ilgilenmeden uzaklaşması gerektiğini ifade eden Aslan, bu durumda herhangi bir sorunun yaşanmayacağını ve doğanın tüm canlıların yaşam alanı olduğunu kaydetti.

(Yılmaz Sönmez - İHA)