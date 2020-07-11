Silahla vurularak öldürülen anne ile kızın cenazeleri adli tıpa kaldırıldı - Son Dakika

Silahla vurularak öldürülen anne ile kızın cenazeleri adli tıpa kaldırıldı
Sakarya'nın Taraklı ilçesinde bir termal tesiste boşanmak üzere olduğu öğrenilen eşini ve kayınvalidesini silahla vurarak öldüren şüpheliyi yakalama çalışmaları sürerken, öldürülen 2 kadının ise cenazeleri Adli Tıpa kaldırıldı.
Sakarya'nın Taraklı ilçesinde bir termal tesiste boşanmak üzere olduğu öğrenilen eşini ve kayınvalidesini silahla vurarak öldüren şüpheliyi yakalama çalışmaları sürerken, öldürülen 2 kadının ise cenazeleri Adli Tıpa kaldırıldı.
Olay, Taraklı ilçesinde bulunan bir termal tesiste meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, eşinden boşanmak üzere olduğu öğrenilen İ.K. isimli şüpheli eşi Zeynep Karapekmez ve eşinin annesi Melahat Önlütürk'ü silahla öldürdükten sonra kayıplara karıştı. Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekiplerince iki kadının hayatını kaybettiği tespit edildi. Cenazeler savcının incelemesi ardından termal tesislerden çıkartılarak Taraklı İlçe Hastanesi morguna getirildi. Burada yapılan ilk incelemeler sonrasında cenazelerin Sakarya Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi Korucuk Kampüsünde bulunan Adli Tıp Merkezine getirildi.
Öte yandan, olay sonrası kaçarak kayıplara karışan şüpheli İ.K.'yı arama çalışmaları sürüyor. - SAKARYA
Haber Yayın Tarihi: 11.07.2020 17:42 Kaynak: İHA
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