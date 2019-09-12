- Silahla vurulmuş halde bulunan tilki tedavi altına alındı

Mersin'in merkez Toroslar ilçesi kırsalında silahla vurulmuş halde bulunan yaralı tilki, Büyükşehir Belediyesi Kaşlı Geçici Hayvan Bakımevi'nde tedavi altına alındı

MERSİN - Mersin'in merkez Toroslar ilçesi kırsalında silahla vurulmuş halde bulunan yaralı tilki, Büyükşehir Belediyesi Kaşlı Geçici Hayvan Bakımevi'nde tedavi altına alındı.

Sahipsiz sokak hayvanlarının bakım ve tedavilerini üstlenerek, bugüne kadar binlerce hayvanı hayata bağlayan Mersin Büyükşehir Belediyesi Veterinerlik Hizmetleri Dairesi Başkanlığı ekipleri, vahşi doğada yaşayan yaralı hayvanların da yaralarını sararak, bakım ve tedavilerini üstleniyor. Çukurova'nın en büyük hayvan parkı olan Tarsus Hayvan Parkı ve Türkiye'nin en büyük geçici hayvan bakımevi olan Kaşlı Hayvan Bakımevi'nde binlerce hayvanı sağlığına kavuşturan Mersin Büyükşehir Belediyesi, yeni misafirlerini kabul etmeye devam ediyor. Toroslar ilçesi Bekiralanı Mahallesi'nde yaşayan vatandaşlardan gelen ihbar üzerine yaralı halde bulunan tilki, Kaşlı Geçici Hayvan Bakımevi'ne getirildi. Ekiplerin silahla vurulmuş halde bulduğu tilki, tedavisi yapılmak üzere Büyükşehir Belediyesi veterinerlerine teslim edildi. Ön iki ayağında kırık ve vücudunun çeşitli bölgelerinde saçma yaralarının bulunduğu tespit edilen tilkinin tedavisi devam ediyor. Avcılar tarafından vurulan ve Büyükşehir'in koruması altına alınan tilki, tedavisinin tamamlanmasının ardından tekrar doğaya salınacak.

2018 yılında 12 bin 178 yaban hayvanı vuruldu

Tarım ve Orman Bakanlığı'nın verilerine göre, Türkiye'de 2018 yılı sonu itibarı ile 275 bin 697 kayıtlı avcı bulunurken, bu şahısların 219 bin 492'sinin aktif olarak avlandığı belirlendi. 2018'de yasadışı avlandıkları tespit edilen 6 bin 972 avcıya, 4915 sayılı Kara Avcılığı Kanunu'na muhalefetten toplam 6 milyon 506 bin 451 lira idari para cezası uygulanarak, 7 bin 170 yaban hayvanına el konuldu. Verilere göre yerli avcıların haricinde, yurt dışından gelen avcılar da Türkiye'de avlandı. 2018'de yapılan av turizmi kapsamında, Türkiye dışından gelen bin 26 avcı, Türkiye'ye gelerek avlandı. 2018 yılında av turizmi adı altında 2 bin 546 yaban hayvanı öldürüldü. 2018 yılında silahla vurulan kazazede ve hasta olarak bulunan 12 bin 178 yaban hayvanı, Tarsus Hayvan Parkı'nın da aralarında bulunduğu ve Türkiye'de sadece 6 adet bulunan kurtarma ve rehabilitasyon merkezlerine sevk edildi. Bu hayvanların 5 bin 773'ü tedavilerinin ardından tekrar doğaya salındı.