Silahla vurulmuş kişiyi, otomobille hastane karşısına bırakıp kaçtılar - Son Dakika

Silahla vurulmuş kişiyi, otomobille hastane karşısına bırakıp kaçtılar

İzmir'in Bornova ilçesindeki Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesinin karşısında, silahla vurulmuş bir kişiyi otomobilden indiren kişiler, kayıplara karıştı.

İzmir'in Bornova ilçesindeki Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesinin karşısında, silahla vurulmuş bir kişiyi otomobilden indiren kişiler, kayıplara karıştı. Göğsünden tabancayla vurulmuş haldeki Ömer İnci, Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesinin karşısındaki caddede, bir otomobilden indirildi. Otomobil hızla uzaklaşırken Ömer İnci, çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine gelen ambulansta yapılan ilk müdehalenin ardından hastanenin acil servisine kaldırıldı. Polis zanlıların yakalanması için çalışma başlattı. Bu arada Ömer İnci'nin Kazım Dirik Mahallesi'ndeki bir mezarlık önünde silahla vurulduğu, zanlıların otomobile bindirdikleri İnci'yi kısa bir mesafe götürdükten sonra hastanenin karşısındaki caddede bıraktıkları öğrenildi.

Haber Yayın Tarihi: Kaynak: AA

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