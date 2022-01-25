Son dakika haberi... Silahla vurulmuş ölü yunus sahile vurdu - Son Dakika

Silahla vurulmuş ölü yunus sahile vurdu

DÜZCE - Karadeniz Sahili'nde silahla vurulmuş yunus balığı sahile vurdu, o anlar ise bir vatandaş tarafından cep telefonu ile görüntülendi.

Düzce'nin Akçakoca ilçesinde silahla vurularak öldürülmüş yunus balığı sahile vurdu. Balıkçılar tarafından vurulduğu tahmin edilen yunus bağlığı sahile vurdu. Sahildeki yunusun görüntüsü ise bir vatandaş tarafından cep telefonu ile görüntülendi.