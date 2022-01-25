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Son dakika haberi... Silahla vurulmuş ölü yunus sahile vurdu - Son Dakika

Son dakika haberi... Silahla vurulmuş ölü yunus sahile vurdu

25.01.2022 10:32

Son dakika habere göre Silahla vurulmuş ölü yunus sahile vurdu Karadeniz Sahili'nde silahla vurulmuş yunus balığı sahile vurdu, o anlar ise bir vatandaş tarafından cep telefonu ile görüntülendi.

Silahla vurulmuş ölü yunus sahile vurdu

DÜZCE - Karadeniz Sahili'nde silahla vurulmuş yunus balığı sahile vurdu, o anlar ise bir vatandaş tarafından cep telefonu ile görüntülendi.

Düzce'nin Akçakoca ilçesinde silahla vurularak öldürülmüş yunus balığı sahile vurdu. Balıkçılar tarafından vurulduğu tahmin edilen yunus bağlığı sahile vurdu. Sahildeki yunusun görüntüsü ise bir vatandaş tarafından cep telefonu ile görüntülendi.

Son dakika haberi... Silahla vurulmuş ölü yunus sahile vurdu
Son dakika haberi... Silahla vurulmuş ölü yunus sahile vurdu
Son dakika haberi... Silahla vurulmuş ölü yunus sahile vurdu

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Karadeniz, Akçakoca, Düzce, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Son dakika haberi... Silahla vurulmuş ölü yunus sahile vurdu - Son Dakika


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SON DAKİKA: Son dakika haberi... Silahla vurulmuş ölü yunus sahile vurdu - Son Dakika
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